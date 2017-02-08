Юных липчан призывают заговорить голосами животных и птиц

Году экологии посвятили конкурс.

Липецкая областная детская библиотека объявила литературно-экологический конкурс "Мир глазами природы". Как сообщает библиотека, в конкурсе приглашают принять участие юных любителей и ценителей окружающего мира от 9 до 14 лет. Работы принимают до 27 марта по двум номинациям: "Голоса животных и птиц" и "Шёпот зелёных друзей". В первой номинации нужно написать работу от лица представителей животного мира (звери, птицы, насекомые, рыбы), в которых обозначена экологическая проблема. Во второй текст должен быть от лица деревьев, кустарников, цветов, трав. Творческие работы принимаются в любом жанре: проза, поэзия, публицистика, эссе.