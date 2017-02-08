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Юных липчан призывают заговорить голосами животных и птиц

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#Год экологии #конкурс
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Юных липчан призывают заговорить голосами животных и птиц

Году экологии посвятили конкурс.

Липецкая областная детская библиотека объявила литературно-экологический конкурс "Мир глазами природы". Как сообщает библиотека, в конкурсе приглашают принять участие юных любителей и ценителей окружающего мира от 9 до 14 лет. Работы принимают до 27 марта по двум номинациям: "Голоса животных и птиц" и "Шёпот зелёных друзей". В первой номинации нужно написать работу от лица представителей животного мира (звери, птицы, насекомые, рыбы), в которых обозначена экологическая проблема. Во второй текст должен быть от лица деревьев, кустарников, цветов, трав. Творческие работы принимаются в любом жанре: проза, поэзия, публицистика, эссе.
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#Год экологии #конкурс
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Комментарии (3)

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Королёв Олег

8 февраля 2017
А я с белкой каждый день разговариваю, она помогает мне руководить областью.
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Птицы

8 февраля 2017
Кормите птиц. Ко мне прилетают синицы и красочный дятел и ещё как дятел в зелёной покраске. Надо кормить птиц- так велит ГОСПОДЬ!
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Гость

8 февраля 2017
Я кормлю птиц салом. Какая я счастливая, что ко мне прилетают птицы разные: синички, дятел красочный и ещё в зелёной окраске. Кормите птиц!
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