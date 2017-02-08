В Липецке отметили Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

И придумывали слоганы против сквернословия.

В Липецкой областной детской библиотеке отметили Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. "Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык" - под таким названием в библиотеке состоялась лингвистическая игра, посвященная Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой. Как сообщает библиотека, находящиеся в зале ребята сидели как заворожённые: настолько интересным оказалось это занятие. Побеседовали о том, что происходит сейчас с русским языком, насколько он засорён словами-паразитами, сленговыми выражениями и бранными словами. Библиотекарь рассказала и о том, как опасно сквернословие и как оно влияет на здоровье человека. Ребята познакомились с интереснейшими исследованиями кристаллов воды, которые, как оказалось, способны впитывать, хранить и передавать человеческие мысли и эмоции. Так, например, под влиянием музыки вода изменяет свою структуру — вид молекулы. Влияние на воду музыки положительного содержания создаёт правильные чёткие кристаллы — красивые снежинки. А воздействие на воду музыки негативного характера — кристаллы неправильной формы. Школьникам предложили придумать слоганы против сквернословия, и они здорово справились с этим заданием. А еще они поиграли в игру «Эстафета добрых слов», в которой каждый ее участник по цепочке передавал соседу доброе слово, комплимент или пожелание. Обстановка царила необыкновенная. На мероприятии также была представлена выставка книг о народной мудрости, афоризмах, пословицах и поговорках русского языка, словарь молодёжного сленга и другие интересные издания.