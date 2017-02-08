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НовостиОбщество

В Липецке появилась школа интернет-супергероев

Рекомендую
0
08 февраля 2017 г., 11:50
5
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В Липецке появилась школа интернет-супергероев
Фото: childbook.ru

В школе преподают Бэтмэн и Спайдер-вумэн

В Липецкой областной детской библиотеке прошел праздник, посвященный Неделя безопасного Рунета.

В библиотеке прошел web-квест  - Школа интернет-супергероев, в котором мальчишек и девчонок 4–5 классов ждали интересные задания, захватывающие приключения, полные сюрпризов и неожиданностей. Учителями детей стали кот Лепольд, Бэтмэн, Спайдер-вумэн, и другие сказочные герои.

"Недоброжелатели похитили секретный груз, и ребятам предстояло найти его раньше, чем до него доберутся враги. Дети создавали электронные адреса, разгадывали сложные ребусы и правила web-воспитанности, зашифрованные в любимых сказках. А супергерои помогали и проверяли задания", сообщили в библиотеке.
Теги новости: библиотека
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123
08 февраля 2017 г., 12:49
Мандец России с такими учетелями.
Seth
08 февраля 2017 г., 12:28
Если приглядеться, то Бэтмэн ещё по ходу и пол сменил, а на груди у него (неё) логотип Телемиp
Джокер
08 февраля 2017 г., 12:21
Эх,бэтмен уже не тот =)
Все комментарии (5)
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