В Липецке появилась школа интернет-супергероев

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В школе преподают Бэтмэн и Спайдер-вумэн

В Липецкой областной детской библиотеке прошел праздник, посвященный Неделя безопасного Рунета.В библиотеке прошел web-квест - Школа интернет-супергероев, в котором мальчишек и девчонок 4–5 классов ждали интересные задания, захватывающие приключения, полные сюрпризов и неожиданностей. Учителями детей стали кот Лепольд, Бэтмэн, Спайдер-вумэн, и другие сказочные герои."Недоброжелатели похитили секретный груз, и ребятам предстояло найти его раньше, чем до него доберутся враги. Дети создавали электронные адреса, разгадывали сложные ребусы и правила web-воспитанности, зашифрованные в любимых сказках. А супергерои помогали и проверяли задания", сообщили в библиотеке.