Сколько стоят продукты на областных ярмарках

Управление потребительского рынка опубликовало цены, которые не имеют право превышать торговцы.

Как уже сообщал GOROD48, до конца текущей недели в Липецкой области пройдут 5 розничных ярмарок, на которых покупатели смогут пополнить свои продуктовые запасы, приобретая их непосредственно у производителей.

Впрочем, судя по комментариям на нашем сайте, не все читатели уверенны, что ярмарка дает возможность сэкономить.

Поэтому приводим список рекомендованных цен на ярмарках, который сегодня опубликовало управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области. Отметим, что продавать продукцию выше обозначенного уровня продавцы на ярмарках не имеют права.