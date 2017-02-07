Сколько стоят продукты на областных ярмарках

Управление потребительского рынка опубликовало цены, которые не имеют право превышать торговцы.
Как уже сообщал GOROD48, до конца текущей недели в Липецкой области пройдут 5 розничных ярмарок, на которых покупатели смогут пополнить свои продуктовые запасы, приобретая их непосредственно у производителей.
Впрочем, судя по комментариям на нашем сайте, не все читатели уверенны, что ярмарка дает возможность сэкономить.
Поэтому приводим список рекомендованных цен на ярмарках, который сегодня опубликовало управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области. Отметим, что продавать продукцию выше обозначенного уровня продавцы на ярмарках не имеют права.Розничные цены на областных ярмарках
|
№
|
Наименование продукции
|
Розничные цены
|
1.
|
Мясо говядины (не сортовой разруб), кг.
|
240
|
2.
|
Мясо свинины (не сортовой разруб), кг.
|
185
|
3.
|
Мясо цыплят бройлеров заморож., кг .
|
100
|
4.
|
Окорочка куриные замороженные, кг.
|
105
|
5.
|
Колбаса вареная 1/с, кг.
|
190
|
6.
|
Сыр сычужный жир. 45-50%, кг.
|
310
|
7.
|
Минтай мороженый б/г (25+), кг.
|
130
|
8.
|
Мойва мороженая, кг.
|
120
|
9.
|
Скумбрия мороженая неразделанная с/г (300+), кг.
|
140
|
10.
|
Масло подсолнечное разливное нераф., л.
|
68
|
11.
|
Масло подсолнечное разливное раф., л.
|
78
|
12.
|
Сметана жир.15%, кг.
|
160
|
13.
|
Творог жир. 9%, кг.
|
180
|
14.
|
Молоко жир.2,5% пюр-пак, л.
|
41
|
15.
|
Молоко жир.2,5% фин-пак, л.
|
38
|
16.
|
Яйцо куриное С-О не фас., от производителя, дес
|
52
|
17.
|
Сахар-песок от производителя, кг.
|
35
|
18.
|
Мука пшеничная (в/с), кг.
|
20-22
|
19.
|
Рис шлифованный круглозерный, кг.
|
40
|
20.
|
Пшено, кг.
|
23
|
21.
|
Крупа гречневая-ядрица, весовая, кг.
|
65
|
22.
|
Вермишель весовая, кг.
|
27
|
23.
|
Конфеты (карамель), кг.
|
129
|
24.
|
Конфеты шоколадные, кг.
|
199
|
25.
|
Картофель, кг.
|
12
|
26.
|
Капуста белокочанная, кг.
|
11
|
27.
|
Лук репчатый, кг.
|
15
|
28.
|
Морковь, кг.
|
14
|
29.
|
Яблоки местные, кг.
|
1 сорт 38 руб./кг,
в/сорт от 48 руб./кг
|
30.
|
Свекла, кг.
|
14
|
31.
|
Пшеница, кг.
|
7,5
|
32.
|
Ячмень, кг.
|
6
|
33.
|
Зернофураж, кг.
|
6