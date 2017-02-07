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НовостиОбщество

Сколько стоят продукты на областных ярмарках

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0
07 февраля 2017 г., 15:51
13
1264
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Сколько стоят продукты на областных ярмарках

Управление потребительского рынка опубликовало цены, которые не имеют право превышать торговцы.

Как уже сообщал GOROD48, до конца текущей недели в Липецкой области пройдут 5 розничных ярмарок, на которых покупатели смогут пополнить свои продуктовые запасы, приобретая их непосредственно у производителей.

Впрочем, судя по комментариям на нашем сайте, не все читатели уверенны, что ярмарка дает возможность сэкономить.

Поэтому приводим список рекомендованных цен на ярмарках, который сегодня опубликовало управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области. Отметим, что продавать продукцию выше обозначенного уровня продавцы на ярмарках не имеют права.

Розничные цены на областных ярмарках


 

Наименование продукции


 


Розничные цены

1.        

Мясо говядины (не сортовой разруб), кг.

240

2.        

Мясо свинины (не сортовой разруб), кг.

185

3.        

Мясо цыплят бройлеров заморож., кг .         

100

4.        

Окорочка куриные замороженные, кг.

105

5.        

Колбаса вареная 1/с, кг.

190

6.        

Сыр сычужный жир. 45-50%, кг.

310

7.        

Минтай мороженый б/г (25+), кг.

130

8.        

Мойва мороженая, кг.

120

9.        

Скумбрия мороженая неразделанная с/г (300+), кг.

140

10.    

Масло подсолнечное разливное нераф., л.

68

11.    

Масло подсолнечное разливное раф., л.

78

12.    

Сметана жир.15%, кг.

160

13.    

Творог жир. 9%, кг.                          

180

14.    

Молоко жир.2,5% пюр-пак, л.

41

15.    

Молоко жир.2,5% фин-пак, л.

38

16.    

Яйцо куриное С-О не фас., от производителя, дес

52

17.    

Сахар-песок от производителя, кг.

35

18.    

Мука пшеничная (в/с), кг.

20-22

19.    

Рис шлифованный круглозерный, кг.                          

40

20.    

Пшено, кг.                                   

23

21.    

Крупа гречневая-ядрица, весовая, кг.

65

22.    

Вермишель весовая, кг.                                

27

23.    

Конфеты (карамель), кг.

129

24.    

Конфеты шоколадные, кг.

199

25.    

Картофель, кг.

12

26.    

Капуста белокочанная, кг.

11

27.    

Лук репчатый, кг.

15

28.    

Морковь, кг.

14

29.    

Яблоки местные, кг.

1 сорт 38 руб./кг,

в/сорт от 48 руб./кг

 

30.    

Свекла, кг.

14

31.    

Пшеница, кг.

7,5

32.    

Ячмень, кг.

6

33.    

Зернофураж, кг.

6

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алкаш
07 февраля 2017 г., 18:15
Как хочу на ярмарку!
1
07 февраля 2017 г., 17:33
Это где такие цены?
гость
07 февраля 2017 г., 17:29
гостья, Вы правы ,а удешевление на 2-3 рубля вообще
курам на смех !!!!1
Все комментарии (13)
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