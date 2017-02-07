«Пчелы» дома уступили «Дизелисту», пропустив восемь шайб

Попадание нашей команды в плей-офф опять повисло на волоске.

В первенстве Молодежной хоккейной лиги (дивизион «Б») липецкая команда сегодня на своей площадке уступила пензенскому «Дизелисту» - 6:8.

Гости, являющиеся фарм-клубом выступающего в Высшей лиге «Дизеля», занимают 2-е место в конференции «Запад», отставая всего на очко от «Дмитрова». Но липчанам сейчас не до высокого статуса соперника: от результатов заключительных матчей регулярного чемпионата зависит главное – быть или не быть нашей команде в прей-офф.

Вот только первый период подопечные Сергея Рыбина провалили. На 11-й минуте игрок гостей Никита Демин с «пятачка» отправил первую шайбу в ворота Ивана Буянова, а на 17-й гости разыграли «лишнего», оставшись в большинстве, и Алексей Соловьев удвоил преимущество приезжей команды.

А вот третий период наша команда может смело занести себе в актив. Сначала отличился Александр Арзамасцев на 22-й минуте, причем в этот момент на скамейках штрафников у обеих команд сидели по одному хоккеисту и игра продолжалась в формате «4 на 4».

Затем Петр Лагутин отобрал шайбу у соперника, прорвался к воротам вдоль борта с чужим защитником «на плечах», вывел на бросок Николая Богданчикова. Который был точен – 2:2. Шла всего 26-я минута игры.

В следующей игровой смене спустя всего 38 минут Евгений Власов вывел нашу команду вперед – 3:2!

Возможно, липчанам удалось бы развить преимущество на кураже, но Кирилл Корыстин не вовремя удалился на 29-й минуте и спустя полторы минуты «Дизель» во второй раз в матче забил в большинстве. Отличился Кирилл Кокшин – 3:3.

И все же «Липецк» ушел на второй период, ведя в счете. Никита Зубаков «пальнул» от синей линии, а Вадим Тимаков удачно подставил клюшку на добивании на 38-й минуте – 4:3.

Однако в современном хоккее даже на молодежном уровне, включая этот самый «дивизион Б», невозможно выиграть только за счет одного периода.

После возвращения команд из раздевалок задор в действиях липчан куда-то испарился, а «Дизелист», напротив, прибавил и решил все вопросы. Уже за первые 7 минут в наших воротах побывали две шайбы, затем – еще три. Только после этого Лагутин ответил точным броском на 56-й минуте, но поезд уже ушел – 5:8. За 7 секунд до финальной сирены точку в этом триллере «догоняли, но не догнали» поставил Корыстин – 6:8.

В турнирной таблице расклад таков: липчане пока попадают в плей-офф, занимая «проходное» 8-е место, причем от следующего 7-го наша команда отстает на 5 очков, что является очень большим отрывом на финише.

Зато на пятки Рыбину и Ко наступают «Брянск» и «Белгород», отстающие, соответственно, на 2 и 3 очка.

Чтобы не дать обойти себя на финише, нужно выигрывать в конце турнира, в том числе – завтра у «Дизеля» в повторном матче. И не нужно кивать, что он борется за первое место – забыть об этом и играть.