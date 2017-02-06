В Елецком районе прошли "ДоброСоседские Игры"

Так назвали сельскую спартакиаду.

На стадионе «Воргол» при поддержке управления Молодежной политики Липецкой области, администрации сельского поселения Казацкий сельсовет, Молодежного парламента Елецкого муниципального района в рамках реализации плана мероприятий проекта "ДоброСоседские Игры" прошла Спартакиада трудящихся Казацкого сельского поселения.Участниками соревнований стали представители 5 трудовых коллективов поселения: МБОУ СОШ №2 с.Казаки, МБОУ ООШ с.Казаки, детские сады Солнышко и Тополек, сборная команда амбулатории и библиотеки. Спортсмены соревновались в лыжных гонках, перетягивании каната, а так же в эстафете.По итогам соревнований места распределились следующим образом:1 место – команда МБОУ СОШ №2 с.Казаки;2 место – сборная команда "Библиомеды";3 место – команда МБОУ ООШ с.Казаки;4 место – поделили коллективы детских садов "Солнышко" и "Тополек".Победители награждены дипломами и призами.Юные спортсмены из села Казаки Копейкин Алексей, Бесперстых Владислав и Тихонов Даниил, присутствующие на мероприятии, за высокие спортивные достижения были награждены лыжами.