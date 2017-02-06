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НовостиВ России

В Елецком два школьника зарезали третьего

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06 февраля 2017 г., 15:17
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В Елецком два школьника зарезали третьего

Подозреваемым в убийстве по 12 лет.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 12-летнего жителя поселка Елецкий Воркуты по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

По данным следствия, 3 февраля после уроков подросток покинул территорию учебного заведения, однако домой не пришел. В связи с этим следствием незамедлительно были организованы поисковые мероприятия с участием сотрудников МЧС, полиции, местных жителей. Поскольку проводимые мероприятия результатов не принесли, было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было обнаружено тело мальчика и установлены лица, причастные к его гибели. Ими оказались два сверстника потерпевшего. По версии следствия, между подростками произошла драка, в ходе которой один из нападавших нанес потерпевшему несколько ударов ножом в различные, в том числе жизненно-важные части тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого нападавшие закопали тело в снегу, где оно впоследствии и было обнаружено, указывает Следственный комитет по республике Коми.

Поскольку подростки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, в настоящее время решается вопрос о помещении их в специализированное учреждение для несовершеннолетних-правонарушителей.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. В частности, в рамках расследования будут установлены взаимоотношения между подростками в школе, а также дана оценка полноты принятых профилактических мер со стороны педагогов и должностных лиц органов профилактики.
Теги новости: Убийство
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