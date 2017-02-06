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НовостиОбщество

Библиотекари посетят маленьких пациентов Липецкой областной детской больницы

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1
06 февраля 2017 г., 15:15
202
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Библиотекари посетят маленьких пациентов Липецкой областной детской больницы
Фото: book-hall.ru

14 февраля сотрудники Липецкой областной детской библиотеки приедут в гости к маленьким пациентам Липецкой городской детской больницы в рамках программы «Мир вокруг большой и разный».

"Ребята увидят спектакль по мотивам русских народных сказок, а также получат подарки от читателей Липецкой областной детской библиотеки, которые присоединились к Первой общероссийской акции «Дарите книги с любовью» и приносили в дар свои книги. За период действия акции было собрано более 500 экземпляров изданий, и именно 14 февраля, в Международный день книгодарения, вся собранная литература будет передана в Липецкую городскую детскую больницу", сообщили в библиотеке.
Теги новости: книги, библиотека
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