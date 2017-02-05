В Усманском районе заставили переписать цены

Мониторинг цен провели в трех магазинах.

Как сообщает Агентство содействия развитию торговой деятельности, ранее при проведении мониторинга цен на отдельные виды продуктов питания в магазине на станции Дрязги Усманского района был зафиксирован максимальный уровень цен на 7 из 19 наименований социально значимых продуктов питания.В результате проведенной работы в Агентстве по выяснению причин сложившегося максимального уровня цен на социально значимые продукты питания руководителем торгового предприятия принято решение об изменении ценовой политики формирования розничных цен.4 февраля при повторном мониторинге цен установлено, что слова не расходятся с делом – цены снижены на следующие продукты питания: на куры замороженные местного производства с 155,40 руб./кг до 132,90 руб./кг, масло сливочное из др. рег., 180г, 72,5% с 98 руб./кг до 92,90 руб./кг, масло подсолнечное раф., 1л. с 104 руб./л до 99,00 руб./л, муку пшеничную в/с с 59 руб./2кг до 56,30 руб./2кг), рыбу мор. неразд. скумбрия (500 гр.+), 1 кг с 168 руб./кг до 165 руб./кгКроме того, предпринимателем были приняты меры по устранению ранее выявленных нарушений санитарного законодательства и Правил продажи отдельных видов товаров.Всего 4 февраля специалистами Агентства содействия развитию торговой деятельности был проведен мониторинг цен на социально значимые продукты питания в 3-х предприятиях торговли Усманского района Липецкой области.В другом магазине на станции Дрязги зафиксирован максимально высокий уровень цен на 5 наименований социально значимых продуктов питания из 25: куры замороженные местного производства – 150 руб./кг, масло сливочное из других регионов, 180 гр. – 115 руб.,звездочки весовые (макаронные изделия) группы Б, 1 кг – 35 руб./кг, капуста белокочанная свежая – 18 руб./кг,соль поваренная – 12 руб./кг. Для выяснения причин сложившегося максимального уровня цен на указанные выше социально значимые продукты питания индивидуальный предприниматель приглашен в Агентство.