В Усманском районе заставили переписать цены

Мониторинг цен провели в трех магазинах.Как сообщает Агентство содействия развитию торговой деятельности, ранее при проведении мониторинга цен на отдельные виды продуктов питания в магазине на станции Дрязги Усманского района был зафиксирован максимальный уровень цен на 7 из 19 наименований социально значимых продуктов питания.
В результате проведенной работы в Агентстве по выяснению причин сложившегося максимального уровня цен на социально значимые продукты питания руководителем торгового предприятия принято решение об изменении ценовой политики формирования розничных цен.
4 февраля при повторном мониторинге цен установлено, что слова не расходятся с делом – цены снижены на следующие продукты питания: на куры замороженные местного производства с 155,40 руб./кг до 132,90 руб./кг, масло сливочное из др. рег., 180г, 72,5% с 98 руб./кг до 92,90 руб./кг, масло подсолнечное раф., 1л. с 104 руб./л до 99,00 руб./л, муку пшеничную в/с с 59 руб./2кг до 56,30 руб./2кг), рыбу мор. неразд. скумбрия (500 гр.+), 1 кг с 168 руб./кг до 165 руб./кг
Кроме того, предпринимателем были приняты меры по устранению ранее выявленных нарушений санитарного законодательства и Правил продажи отдельных видов товаров.
Всего 4 февраля специалистами Агентства содействия развитию торговой деятельности был проведен мониторинг цен на социально значимые продукты питания в 3-х предприятиях торговли Усманского района Липецкой области.
В другом магазине на станции Дрязги зафиксирован максимально высокий уровень цен на 5 наименований социально значимых продуктов питания из 25: куры замороженные местного производства – 150 руб./кг, масло сливочное из других регионов, 180 гр. – 115 руб.,
звездочки весовые (макаронные изделия) группы Б, 1 кг – 35 руб./кг, капуста белокочанная свежая – 18 руб./кг,
соль поваренная – 12 руб./кг. Для выяснения причин сложившегося максимального уровня цен на указанные выше социально значимые продукты питания индивидуальный предприниматель приглашен в Агентство.