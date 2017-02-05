Липчанин сыграл в «звездном матче» с легендарной фамилией на спине (ФОТО)

Фото ХК "Спартак" (Москва)

Наш земляк забил гол в компании олимпийских чемпионов, мировых знаменитостей.

Один из самых известных липецких хоккеистов Николай Копытин сыграл за команду легенд московского «Спартака» против «Легенд России» в гала-матче, посвященном 70-летию двукратного олимпийского чемпиона и семикратного чемпиона мира в составе сборной СССР Александра Якушева.

Встреча, состоявшаяся в пятницу на малой арене ледового дворца в столичном "Парке легенд", завершилась со счетом - 4:4.

Третью шайбу в составе спартаковцев забросил как раз Копытин. Так же у красно-белых отличились Дмитрий Шамолин, Константин Рачков и Дмитрий Гоголев. У «Легенд России» шайбы забросили Владимир Голиков, Игорь Болдин, Игорь Мишуков и «Русский танк» Андрей Коваленко.



Скамейка "Легенд "Спартака". Копытин крайний справа.



Ворота спартаковской команды защищал Аркадий Шапировский, а у их соперников – олимпийский чемпион Владимир Мышкин, которому в нынешнем году исполнится 62 года.



Все спартаковцы вышли на лед под номером 11, который носил Якушев в клубе, а "сборники" играли под 15-м, номером юдиляра в главной команде. При этом у каждого хоккеиста на спине красовалась фамилия "Якушев".



Сам юбиляр Александр Якушев побывал на скамейках обеих команд и, по собственному признанию, болел за обе, горячо радуясь каждой заброшенной шайбе.



Александр Якушев и сейчас в строю. Он - президент Ночной хоккейной лиги.



Николай Копытин не случайно попал в эту «звездную» компанию. В 2001-03 гг. он выступал за спартаковский клуб в суперлиге. А до этого стал «иконой» для липецких болельщиков, выступая за нашу команду в течение нескольких сезонов, в том числе на пике развития хоккея в Липецке, когда «красно-желтые» в 1998-2000 гг. провели два сезона в суперлиге. Сейчас знаменитый земляк работает директором столичной хоккейной школы «Град».



Фото ХК "Спартак" (Москва).

