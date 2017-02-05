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НовостиСпорт

Липчанин сыграл в «звездном матче» с легендарной фамилией на спине (ФОТО)

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1
04 февраля 2017 г., 13:36
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Липчанин сыграл в «звездном матче» с легендарной фамилией на спине (ФОТО)
Фото ХК "Спартак" (Москва)

Наш земляк забил гол в компании олимпийских чемпионов, мировых знаменитостей.

Один из самых известных липецких хоккеистов Николай Копытин сыграл за команду легенд московского «Спартака» против «Легенд России» в гала-матче, посвященном 70-летию двукратного олимпийского чемпиона и семикратного чемпиона мира в составе сборной СССР Александра Якушева.

Встреча, состоявшаяся в пятницу на малой арене ледового дворца в столичном "Парке легенд", завершилась со счетом - 4:4.

Третью шайбу в составе спартаковцев забросил как раз Копытин. Так же у красно-белых отличились Дмитрий Шамолин, Константин Рачков и Дмитрий Гоголев. У «Легенд России» шайбы забросили Владимир Голиков, Игорь Болдин, Игорь Мишуков и «Русский танк» Андрей Коваленко.

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Скамейка "Легенд "Спартака". Копытин крайний справа.

Ворота спартаковской команды защищал Аркадий Шапировский, а у их соперников – олимпийский чемпион Владимир Мышкин, которому в нынешнем году исполнится 62 года.

Все спартаковцы вышли на лед под номером 11, который носил Якушев в клубе, а "сборники" играли под 15-м, номером юдиляра в главной команде. При этом у каждого хоккеиста на спине красовалась фамилия "Якушев".

Сам юбиляр Александр Якушев побывал на скамейках обеих команд и, по собственному признанию, болел за обе, горячо радуясь каждой заброшенной шайбе.

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Александр Якушев и сейчас в строю. Он - президент Ночной хоккейной лиги.

Николай Копытин не случайно попал в эту «звездную» компанию. В 2001-03 гг. он выступал за спартаковский клуб в суперлиге. А до этого стал «иконой» для липецких болельщиков, выступая за нашу команду в течение нескольких сезонов, в том числе на пике развития хоккея в Липецке, когда «красно-желтые» в 1998-2000 гг. провели два сезона в суперлиге. Сейчас знаменитый земляк работает директором столичной хоккейной школы «Град».

Фото ХК "Спартак" (Москва).

Теги новости: Хоккей, Николай Копытин, "звезды".
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Ваши комментарии
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Читатель
04 февраля 2017 г., 20:00
С фамилией на груди?! Ух ты... Может быть, все таки на спине?
"...который, как и все остальные участники матча вышел на площадку под 15-м номером"?! Ух ты... Странно, почему же у всех номер 11 на форме?
А.Г.
04 февраля 2017 г., 16:49
Дмитрий Шамолин тоже выступал в Липецке.За "Трактор" в 1989-90 г. Провёл 21 матч, забросил 5 шайб и сделал 7 результативных передач. После чего его забрали в московский "Спартак".
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