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НовостиОбщество

Липчанам покажут 50 оттенков треккинга

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04 февраля 2017 г., 10:46
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Липчанам покажут 50 оттенков треккинга
Фото lounb.ru

Липчан приглашают в очередное путешествие.

11 февраля в 16:00 липчан приглашают отправиться в очередное "путешествие" в рамках проекта "Мир без границ".

На этот раз в Липецкой областной универсальной научной библиотеке на встрече "Под рюкзаком над облаками, или 50 оттенков треккинга на Кавказе" расскажут, где находятся "зеркала времени" на Кавказе, что такое острова моря Тетис в разбитой чашке, как взойти на самую высокую гору Европы и Кавказа, как можно украсть "каменный клад" у "Дракона", чем альпинизм отличается от горного туризма?

Так же обещают ответить и на другие вопросы. Например, каких цветов бывает рододендрон кавказский и где его найти? Сколько стоит прокатиться по узкоколейной железной дороге? Какой должна быть начинка рюкзака, или Что надеть если вы оказались в горах. Где можно увидеть "каменное море", "свинячье озеро" и застывшие волны? Чем пахнет воздух на высоте 5000 метров? Какие месяцы наиболее удачны для горных походов?

На эти и многие другие вопросы ответит Эдуард Анохин, турист и альпинист.

А 14 февраля в библиотеке пройдет встреча "Лицей 200 лет спустя, или Пушкин в Русском мире". Клуб "Встречи на Кузнечной" приглашает на вечер, посвящённый 200-летию окончания Пушкиным Царскосельского лицея. Ведущий: кандидат филологических наук, доцент ЛГПУ А. С. Кондратьев. В программе - выступления студентов Института филологии ЛГПУ.
Теги новости: Библиотека, мир без границ
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Александр
04 февраля 2017 г., 13:12
Что такое третинг?
N.N.
04 февраля 2017 г., 11:57
Кто написал слово "треккинг",-балбес.
Все комментарии (2)
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