В Усмани вспомнили советского писателя

120 лет назад родился Валентин Катаев

В гостях у детского отдела Усманской межпоселенческой библиотеки побывали учащиеся коррекционной школы-интернат. Для них в канун юбилея писателя заведующая отделом Павлова Ольга Петровна провела литературный час «Под парусом Валентина Катаева».Видеопрезентация познакомила с жизнью и творчеством писателя, напомнила ребятам сюжеты его произведений, ведь многие из них были экранизированы, а обзор выставки писателя-юбиляра закрепила знания.Валентин Катаев родился в Одессе. Единственным и главным своим учителем среди писателей-современников Катаев считал нашего земляка Ивана Бунина. Перу Катаева принадлежат такие детские произведения как "Сын полка", "Белеет парус одинокий", "Цветик-семицветик".Завершилось мероприятие в Усманской библиотеке просмотром мультипликационного фильма «Цветик-семицветик».