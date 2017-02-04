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НовостиОбщество

В Усмани вспомнили советского писателя

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0
03 февраля 2017 г., 20:23
303
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В Усмани вспомнили советского писателя

120 лет назад родился Валентин Катаев

В гостях у детского отдела Усманской межпоселенческой библиотеки побывали учащиеся коррекционной школы-интернат. Для них в канун юбилея писателя заведующая отделом Павлова Ольга Петровна провела литературный час «Под парусом Валентина Катаева». 

Видеопрезентация познакомила с жизнью и творчеством писателя, напомнила ребятам сюжеты его произведений, ведь многие из них были экранизированы, а обзор выставки писателя-юбиляра закрепила знания.

Валентин Катаев родился в Одессе. Единственным и главным своим учителем среди писателей-современников Катаев считал нашего земляка Ивана Бунина. Перу Катаева принадлежат такие детские произведения как "Сын полка", "Белеет парус одинокий", "Цветик-семицветик". 

Завершилось мероприятие в Усманской библиотеке просмотром мультипликационного фильма «Цветик-семицветик».

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