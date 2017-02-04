Новый сайт
Искать:
4
Суббота, 4 февраля 2017 г.00:48
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

В Усмани нашли опасную "незамерзайку"

Рекомендую
0
03 февраля 2017 г., 18:37
2
490
Изменить шрифт
В Усмани нашли опасную "незамерзайку"
Фото Avito.ru

Образец не соответствовал требованиям по концентрации метанола.

Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проведена внеплановая проверка оборота спиртосодержащей продукции в магазине индивидуального предпринимателя, расположенном в Усмани, в ходе которой отобран 1 образец стеклоомывающей жидкости - низкозамерзающая стеклоомывающая жидкость серии «Зимний»  Зимний - 30 °С, на этикетке заявлено: «не содержит метанол», емкостью 5 л, дата изготовления ноябрь 2016, изготовитель ООО «ПрофСтиль» (109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 4, стр. 1).

Согласно протоколу лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» исследованный образец не соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно - эпидемиологическому надзору по массовой концентрации метанола.

В Управление Роспотребнадзора по месту нахождения изготовителя направлены материалы о выявлении стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола для сведения и принятия мер в отношении производителя вышеуказанной продукции, а также направлена информация о приостановлении действия свидетельства о государственной регистрации.

В случае выявления в торговой сети вышеуказанной стеклоомывающей жидкости или другой аналогичной подозрительной продукции необходимо позвонить по телефону горячей линии 8(4742) 27-25-98; 74-06-32, 74-06-23 для принятия мер реагирования.
Теги новости: незамерзайка, стеклоочиститель, метанол
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Высокая европейская кухня — уже в Липецке!
Высокая европейская кухня — уже в Липецке!

Новости по теме

Четверо липчан отравились "незамерзайкой"
Четверо липчан отравились "незамерзайкой"
15.12.2016 11:49:55
11
2167
В 5 магазинах обнаружили опасную "незамерзайку"
В 5 магазинах обнаружили опасную "незамерзайку"
30.01.2017 15:54:41
18
2082
В Липецке забраковали 3 тысячи литров стеклоочистителя
В Липецке забраковали 3 тысячи литров стеклоочистителя
18.01.2017 10:40:16
7
858

Популярные новости

В Липецке сверстница избила в школе 10-летнего мальчика до потери сознания
В Липецке сверстница избила в школе 10-летнего мальчика до потери сознания
01.02.2017 12:10:01
56
21019
В центре Липецка, во время драки в торговом центре побили стекла
В центре Липецка, во время драки в торговом центре побили стекла
29.01.2017 22:09:28
45
20547
Ваши комментарии
Добавить комментарий
Н.Н.
03 февраля 2017 г., 19:39
Лишить права на торговлю и, точка.
алкаш
03 февраля 2017 г., 19:30
Какое безобразие.
Все комментарии (2)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро