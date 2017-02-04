В Усмани нашли опасную "незамерзайку"

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Образец не соответствовал требованиям по концентрации метанола.

Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проведена внеплановая проверка оборота спиртосодержащей продукции в магазине индивидуального предпринимателя, расположенном в Усмани, в ходе которой отобран 1 образец стеклоомывающей жидкости - низкозамерзающая стеклоомывающая жидкость серии «Зимний» Зимний - 30 °С, на этикетке заявлено: «не содержит метанол», емкостью 5 л, дата изготовления ноябрь 2016, изготовитель ООО «ПрофСтиль» (109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 4, стр. 1).Согласно протоколу лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» исследованный образец не соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно - эпидемиологическому надзору по массовой концентрации метанола.В Управление Роспотребнадзора по месту нахождения изготовителя направлены материалы о выявлении стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола для сведения и принятия мер в отношении производителя вышеуказанной продукции, а также направлена информация о приостановлении действия свидетельства о государственной регистрации.В случае выявления в торговой сети вышеуказанной стеклоомывающей жидкости или другой аналогичной подозрительной продукции необходимо позвонить по телефону горячей линии 8(4742) 27-25-98; 74-06-32, 74-06-23 для принятия мер реагирования.