Новый сайт
Искать:
4
Суббота, 4 февраля 2017 г.00:48
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Горе луковое постигло липецких крестьян

Рекомендую
0
03 февраля 2017 г., 17:56
6
1112
Изменить шрифт
Горе луковое постигло липецких крестьян

Их продукцию сняли с реализации в Орловской области.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий на рынке Покровского района Орловской области специалистом ТУ Россельхознадзора было выявлено административное правонарушение в сфере карантина растений. 

Физическое лицо реализовывало лук репчатый, завезенный в количестве 200 кг из Липецкой области, без уведомления Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям о доставке подкарантинной продукции.

За нарушение п. 2 ч. 1 ст. 32 Федерального закона «О карантине растений» №206-ФЗ от 21.07.2014 виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст.10.3 КоАП РФ.
Теги новости: лук
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Высокая европейская кухня — уже в Липецке!
Высокая европейская кухня — уже в Липецке!

Новости по теме

Самый дешевый картофель в магазинах Липецка стоил сегодня более 20 рублей
Самый дешевый картофель в магазинах Липецка стоил сегодня более 20 рублей
29.09.2010 17:27:52
2573

Популярные новости

В Липецке сверстница избила в школе 10-летнего мальчика до потери сознания
В Липецке сверстница избила в школе 10-летнего мальчика до потери сознания
01.02.2017 12:10:01
56
21019
В центре Липецка, во время драки в торговом центре побили стекла
В центре Липецка, во время драки в торговом центре побили стекла
29.01.2017 22:09:28
45
20547
Пострадавших в страшной аварии на грязинской трассе спасли подушки безопасности
Пострадавших в страшной аварии на грязинской трассе спасли подушки безопасности
31.01.2017 11:15:29
88
19237
Фейковая новость взбудоражила липецкую школу
Фейковая новость взбудоражила липецкую школу
30.01.2017 10:47:20
30
14675
Ваши комментарии
Добавить комментарий
КВВС
03 февраля 2017 г., 19:47
Водка в гаражах неизвестно откуда и какая , но ведь торгуют и положили на всех. Нынешний тренд фанфурики.
Ваше имя
03 февраля 2017 г., 18:32
Лук из Липы в Орел, а в Липу неизвестно откуда. Глобалистика- вот эта наука.
Липчанин
03 февраля 2017 г., 18:17
Молодцы. Защищают свой рынок.
Все комментарии (6)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро