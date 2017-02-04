Горе луковое постигло липецких крестьян

Их продукцию сняли с реализации в Орловской области.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий на рынке Покровского района Орловской области специалистом ТУ Россельхознадзора было выявлено административное правонарушение в сфере карантина растений.Физическое лицо реализовывало лук репчатый, завезенный в количестве 200 кг из Липецкой области, без уведомления Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям о доставке подкарантинной продукции.За нарушение п. 2 ч. 1 ст. 32 Федерального закона «О карантине растений» №206-ФЗ от 21.07.2014 виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст.10.3 КоАП РФ.