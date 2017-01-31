В Липецкой области эпидблагополучие почти по всем видам управляемых инфекций

И 94% населения обеспечено доброкачественной водой.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, по итогам 2016 года общий уровень инфекционной заболеваемости вырос на 11%, преимущественно за счет ОРВИ и гриппа. Показатели по подавляющему большинству нозологий были ниже среднероссийских, снижение отмечено по 17, стабилизация - по 29, не регистрировались 43 нозологии.В области сохраняется эпидемиологическое благополучие по всей группе инфекций, управляемым средствами специфической профилактики, за исключением коклюша, что обусловлено поддержанием с 2000 года регламентированных уровней охвата прививками в декретированных возрастных группах. В 2016 г. план иммунизации выполнен в условиях неритмичных поставок иммунобиологических препаратов в рамках Национального календаря благодаря организованному Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области системного мониторинга выполнения персонифицированных планов, а так же своевременно принятым управленческим решениям по активизации мероприятий по иммунопрофилактике.В ходе подготовки к эпидемическому сезону 2016-2017 годов, достигнут охват вакцинацией против гриппа 38,3% численности населения области.В результате реализации широкого комплекса мероприятий в рамках областного Межведомственного плана противодействию распространения ВИЧ-инфекции на 2015-2017 гг. при координации созданной по инициативе службы Межведомственной рабочей группы при заместителе главы администрации области темпы прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизились более чем в 1,8 раз к уровню 2015 года.В целях локализации эпизоотии животных и профилактики гидрофобии у людей Службой инициирован и организован комплекс межведомственных мероприятий.Задачами на 2017 год по вопросам обеспечения инфекционной безопасности населения области определены: усиление дополнительных профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях снижения заболеваемости коклюшем; иммунизация детей и групп риска в рамках Регионального календаря прививок; противодействие распространению ВИЧ-инфекции и наркомании в целях стабилизации эпидситуации по ВИЧ-инфекции; реализация мероприятий по профилактике энтеровирусных инфекций; оптимизация комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий по санитарной охране территории по предупреждению завоза и распространения опасных инфекционных болезней, природно-очаговых инфекций.В Липецкой области 94% населения обеспечено доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой. Реализация мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения, в том числе во исполнение предписаний Управления, привело к снижению доли проб воды из источников водоснабжения, несоответствующих по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Проблемой остается отсутствие у 98% источников водоснабжения зон санитарной охраны, утвержденных субъектом. По инициативе Управления, на базе Управления ЖКХ Липецкой области создана рабочая группа, деятельность которой направлена на решение проблем организации и утверждения зон санитарной охраны.Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения остается одной из приоритетных задач Службы. Летним отдыхом и оздоровлением в текущем году было охвачено более 45 тыс. детей. По итогам летней оздоровительной кампании 2016 года удельный вес детей, получивших выраженный оздоровительный эффект составил 93,2%. Собственникам лагерей направлены планы-задания по подготовке к следующему оздоровительному сезону.Приоритетным направлением деятельности Управления является недопущение на потребительский рынок некачественных и опасных продуктов питания.В рамках надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, занятых в сфере производства и оборота пищевой продукции в 2016 г. проведено более 1700 плановых и внеплановых проверок, в т.ч. в соответствии с поручениями Правительства РФ, за выявленные нарушения составлено 1718 протоколов. Снято с реализации, а также конфисковано решениями судов 641 партия пищевых продуктов объемом порядка 6 тыс. кг.Увеличена эффективность надзора в области технического регулирования.Как результат проводимой работы - сохранены стабильно низкие показатели удельного веса проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, и составил соответственно 0,4 и 3,1%.Обеспечена системная судебная защита прав потребителей: передано в судебные органы 70 исков в защиту прав потребителей, предоставлены заключения по 189 искам граждан. Требования потребителей удовлетворены в 97%, в пользу потребителей присуждено более 3,4 миллионов рублей.Активизирована деятельность, направленная на повышение уровня потребительской, в т.ч. финансовой, грамотности населения.