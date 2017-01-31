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НовостиОбщество

Липецкий горсовет подал в суд на мэрию

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31 января 2017 г., 14:49
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Липецкий горсовет подал в суд на мэрию

Парламентарии требуют признать незаконным бездействие городского департамента ЖКХ, выразившееся в уклонении согласования кандидатуры представителя в органы управления АО «ЛГЭК».

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Сегодня вице-спикер Липецкого горсовета Федор Жигаров обратился, как и обещал председатель горсовета Игорь Тинков, в Советский суд с иском к департаменту ЖКХ мэрии, опротестовывая его бездействие, выразившееся в уклонении согласования кандидатуры представителя в органы управления АО «Липецкая городская энергетическая компания».

В иске сказано, что в собственности муниципалитета находится 87% акций этого акционерного общества. 23 января 2017 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «ЛГЭК», по решению которого был избран его новый генеральный директор, Александр Конаныхин. Эту кандидатуру совету акционеров предложил для рассмотрения МУП «Липецктеплосеть», не согласовав с Липецким городским Советом депутатов, как то велит п. 39 ч. 2 ст. 36 Устава города (депутаты согласовывают кандидатуры представителей в органы управления (в том числе исполнительные) и ревизионные комиссии хозяйственных обществ, более 50 процентов акций которых принадлежат муниципальному образованию).

Таким образом, сказано в иске, кандидатура на должность генерального директора, являющегося одним из органов управления АО «ЛГЭК», должна быть согласована Липецким городским Советом депутатов. Однако, по мнению истца, Александра Конаныхина назначили гендиректором компании в нарушение Устава города, при этом департамент ЖКХ администрации Липецка незаконно уклонился от внесения кандидатуры в городской Совет депутатов.

Липецкий городской Совет предпринимал меры по недопущению включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании генерального директора. Так, парламентарии неоднократно письменно обращались к руководителю МУП «Липецктеплосеть», главе Липецка, а также в Совет директоров АО «ЛГЭК» с требованием о неукоснительном соблюдении норм Устава города Липецка, но не были услышаны. Кроме того, 19 января года постоянная комиссия горсовета по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию своим решением предложила главе Липецка, департаменту жилищно-коммунального хозяйства, акционерам ЛГЭКа приостановить проведение внеочередного общего собрания акционеров АО «ЛГЭК» до принятия соответствующего муниципального правового акта, регламентирующего полномочия и действия представителей, процедуру их выдвижения в Совет директоров, назначение генеральным директором, в ревизионную комиссию в целях сохранения легитимности их деятельности, но также не была услышана.

«Полагаем, что департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка должен был обратиться в Липецкий городской Совет депутатов для согласования кандидатуры в исполнительный орган управления Акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания». Вышеуказанное бездействие противоречит Уставу города Липецка, Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и является незаконным».

Истец просит суд признать бездействие департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Липецка, выразившееся в уклонении согласования кандидатуры представителя в органы управления АО «Липецкая городская энергетическая компания», незаконным.

А еще сегодня Федор Жигаров подал иск к АО «ЛГЭК» в Арбитражный суд Липецкой области. Истец просит признать недействительным решение Совета директоров АО «ЛГЭК» по вопросу утверждения повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий генерального директора Сергея Коваля и об избрании нового, а также признать недействительным назначение на эту должность Александра Конаныхина.

P.S. 20 января в отставку ушел начальник областного управления юстиции Константин Бадулин. Официально - в связи с достижением предельного возраста нахождения в должности. По слухам, как тот, кто благословил проведение собрания акционеров ЛГЭКа в нарушение Устава Липецка.  
Теги новости: Липецкий горсовет, администрация Липецка, ЛГЭК, Александр Конаныхин
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Ваши комментарии
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Степан
31 января 2017 г., 22:40
Горсовет забрал бы себе великих специалистов по сбору подписей Президенту - главного по транспорту ЛГЭК Беребеня, зам. директора КЭС Горчакова, не появившегося на работе и не имеющего рабочего места начальника управления по работе с населением и великого руководителя процессами Морозова. Докатились, что даже начальник управления столько времени числился и не работал, теперь вылез из тени и заработал, а за все платят люди. Что вы делаете, о каком законе говорите?.
Житель
31 января 2017 г., 21:45
требуют признать незаконным бездействие городского департамента ЖКХ - С ИСКОМ ПРИЗНАТЬ законным бездействие городского департамента ЖКХ!!!
indezit
31 января 2017 г., 20:00
Цирк
Цирк
Цирк
Все комментарии (42)
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