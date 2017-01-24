«Первый блин» Кожемякина в «Сибири» вышел комом

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Игрок "Металлурга" проходит смотрины в клубе ФНЛ.

Новосибирская «Сибирь», в которой на просмотре находится полузащитник «Металлурга» Олег Кожемякин, на сборе в Турции проиграла узбекистанскому "Алмалыку" – 0:3.

В матче из-за болезней не смогли сыграть шестеро футболистов «Сибири», поэтому Кожемякин легко получил место в стартовом составе. Вот только спасти сибиряков липчанин не сумел.

Два гола узбеки забили под занавес первого тайма – на 42-й и 45-й минутах, а третий – на 55-й минуте.

В комментарии официальному сайту «Сибири» главный тренер Сергей Кирсанов разом привел, пожалуй, все оправдания поражению, которые только существуют в природе.

- Во-первых, стоит отметить, что шесть человек не смогли принять участие в сегодняшнем матче из-за микротравм. В силу этого, нам пришлось перестроить схему игры - при такой расстановке мы ещё не играли. Многие футболисты действовали не на своих позиция, мы промотрели новичков. Ошибки, допущенные нашими игроками перед своей штрафной площадью, привели к двум первым пропущенным голам, а третий мяч нам забили из явного офсайда. В концовке матча у Беляева с Коржуновым было четыре голевых момента на двоих, но соперника выручал вратарь, мяч выбивали из пустых ворот... Мы играли на фоне нагрузок.

25 января "Сибирь" возвращается в Новосибирске, а затем, после нескольких дней отдыха, отправится на свой второй сбор. Продолжит ли Кожемякин смотрины в клубе ФНЛ пока неизвестно.