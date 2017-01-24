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НовостиПроисшествия

Липчанин бродил по Курску с наркотою за щекой

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23 января 2017 г., 22:22
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Липчанин бродил по Курску с наркотою за щекой

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Курску получили оперативную информацию о том, что житель Липецка, прибывший в Курск несколько дней назад, может хранить у себя наркотики.

В ходе отработки, информация подтвердилась. При попытке оперативников опросить молодого человека на улице, он попытался скрыться. 

Как позже выяснилось, подозреваемый находился под действием наркотиков и у него начались галлюцинации. 

Пытаясь убежать, он заметил патрулирующий наряд военнослужащих национальной гвардии и сам попросил забрать его в отдел полиции. За щекой молодой человек переносил несколько разовых доз наркотиков. При задержании он захотел их проглотить, но оперативники предотвратили эту попытку. От ранее принятых наркотиков подозреваемому стало плохо. Полицейские оказали ему первую помощь до приезда медиков.

В дальнейшем в гостинице у задержанного была изъята еще одна порция запрещенных веществ.

В настоящее время по ст. 228 Уголовного кодекса РФ "Незаконное приобретение, хранение наркотических средств" возбуждено уголовное дело. Кроме того, полицейские выясняют сбывал ли задержанный наркотики, сообщает УМВД России по Курской области.

Теги новости: наркотики
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спросят за что сел
24 января 2017 г., 00:59
- ды за щеку взял
эдуард
24 января 2017 г., 00:41
Защикан 100%
Ни за что пострадал
23 января 2017 г., 23:05
Кароче - любил брать за щеку
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