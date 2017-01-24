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НовостиСпорт

Первым новичком «Металлурга» может стать форвард «Ростова», а первым зимним соперником – «молодежка» «Тамбова»

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23 января 2017 г., 17:49
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Первым новичком «Металлурга» может стать форвард «Ростова», а первым зимним соперником – «молодежка» «Тамбова»

Футболисты приступили к тренировкам на загородной базе.

У футболистов «Металлурга» сегодня официально завершился отдых. Сегодня команда приступила к тренировкам на загородной базе в «Парусе».

Первому занятию предшествовало собрание команды, на котором руководство клуба поздравило игроков с выходом из отпуска и призвало в оставшихся матчах чемпионата проявить максимум воли и самоотдачи.

В первом занятии под руководством тренера Сергея Машнина приняли участие 19 футболистов, среди которых один иногородний игрок – защитник Дмитрий Кузьмичев.

Форвард Антон Крючков не успел приехать к первой тренировке, но в течение дня уже появился в Липецке. На несколько дней задержится 20-летний хавбек Даниил Мелихов, который сейчас занят заменой паспорта. Опорный полузащитник Олег Кожемякин и форвард Андрей Титов отсутствовали по другой причине – они пытаются перейти в клубы ФНЛ.

Из местных игроков сегодня не тренировались приболевшие Николай Иванников и Руслан Ахвледиани, а также Александр Кузьмин, сдающий сессию в ЛГТУ.

Остальные игроки были в строю. Присоединился к команде и потенциальный новичок форвард 1998 г.р. Андрей Гамеев. Воспитанник липецкого футбола полтора года провел в системе ФК «Ростов», выступал за юношескую команду в чемпионате Ростовской области, а в прошлом году вернулся домой.

Нападающий – именно та позиция, которая у «Металлурга» требует усиления в первую очередь.

Может перейти в нашу команду и более именитый игрок – бывший лидер «Металлурга» уроженец Красного Роман Еремеев, расторгнув контракт с нижегородской «Волгой-Олимпийцем», сейчас находится в статусе свободного агента. Переговоры с ним продолжаются, хотя финансирующемуся «под обрез» «Металлургу» будет сложно изыскать средства дополнительную зарплату для опытного футболиста. В этом случае липчанам нужно будет расстаться с Кожемякиным, Титовым или кем-то еще.

С завтрашнего дня команда будет тренироваться уже в двухразовом режиме – пока на базе в «Парусе», но если прижмут морозы, то футболисты могут перенести занятия в ФОК «Пламя» или дворец спорта «Молодежный».

Первый сбор займет две недели, причем уже в ближайшую субботу, 28 января, «сталевары» планирую провести контрольный матч с молодежным составом ФК «Тамбов».

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Валера
23 января 2017 г., 20:26
причем уже в ближайшую субботу, 28 декабря .......и так статьи не ахти+такие косяки в каждой строчке почти.
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