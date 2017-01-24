В Данкове пройдет конкурс саней

К конкурсу допускаются самые невероятные конструкции

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района проведет 11 февраля в Данкове, на «Аллее влюбленных» конкурс «Волшебные сани - 2017».

По условиям проведения конкурса, сани оформляются участником мероприятия заранее за счет собственных средств. К участию принимаются сани любого размера, формы, цвета и фактуры. Участники могут оформить сани используя любые технологии и дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие движению санок и не предоставляющие опасности для окружающих.

«В основном конкурсе «Парада и презентации саней», сани должны быть красиво, оригинально и ярко оформлены, допускаются и соответствующие костюмы пассажира или автора работы. Каждое транспортное средство должно быть так же оригинально представлено в свободной форме не более двух минут», говорится в условиях конкурса.