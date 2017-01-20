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НовостиЗдоровье

В Липецкой области построят 25 современных центров общей врачебной практики

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19 января 2017 г., 16:59
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В Липецкой области построят 25 современных центров общей врачебной практики

R 2020 году не менее 40-45% медицинской помощи будет в «шаговой доступности».

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области,   в течение ближайших двух-трех лет за счет средств областного бюджета будут построены и введены в экс­плуатацию 25 оснащенных современных центров общей врачебной практики.

На сегодняшний день в области уже действуют 391 фельдшерско-акушерских пунктов и 49 офисов и центров врачей общей практики. Они располагаются в удаленных сельских населенных пунктах, делая медицинскую помощь для их жителей более доступной.

Жителям поселков, в которых расположены ФАПы, будет оказываться первичная медицинская помощь, проводиться профилактическая работа по иммунизации,  обследования на туберкулез, а также проведение профилактических осмотров детей и взрослых, в том числе  медицинская помощь будет осуществляться  в медицинском кабинете школы для учащихся.
17 января  в селах Мокрое Лебедянского района и  Кривец Добровского района состоялось торжественное открытие фельшерско-акушерских пунктов.

На строительство ФАПа в Лебедянском районе было потрачено около 5-ти миллионов рублей из областного бюджета.  В ФАПе, расположенном в селе Мокрое, будет работать фельдшер с высшей категорией по специальности «Лечебное дело» и стажем работы 26 лет. Количество обслуживаемого населения составляет  688 человек, среди которых 507 взрослых (трудоспособное население составляет 412человека),152 ребенка и 29 подростков.

На строительство ФАП в Добровском раойне было потрачено также около 5-ти миллионов рублей из областного бюджета. В ФАПе, расположенном в селе Кривец, будет работать фельдшер первой категории по специальности «Медицинская сестра» и стажем работы 26 лет. Количество обслуживаемого населения составляет 780человек, среди которых 655взрослых (трудоспособное население составляет  425человек) и 106детей, 19 подростков.

Необходимо отметить, что строительство объектов здравоохранения на территории области организовано с учетом требований охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и пожарной безопасности, а также для использования их инвалидами и маломобильными группами граждан.

Развивая первичное звено системы здравоохранения, управление здравоохранения Липецкой области последовательно придерживается подготовленной «Дорожной карты», стремясь к тому, чтобы к 2020 году не менее 40-45 процентов от общего объема медицинской помощи оказывалось людям в «шаговой доступности» от места жительства.

В настоящее время в сельских поселениях с численностью населения менее 100 человек организовано 150 домовых хозяйств с выделением ответственных лиц, прошедших обучение по программе первой помощи (само- и взаимопомощь), и оснащением необходимыми средствами для оказания первой помощи.

Кроме того в области осуществляется и адресная доставка на дом лекарственных препаратов пожилым, одиноким и маломобильным гражданам, организован доступный отпуск лекарственных средств  гражданам, имеющим право на набор социальных услуг.

В настоящее время, по данным единого геопортала Минздрава России, Липецкая область практически не имеет населенных пунктов, не охваченных первичной медицинской помощью, в той или иной форме.
Теги новости: медицина, помощь
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Регистратура
19 января 2017 г., 22:51
А на приёме будут сидеть юристы, экономисты и манагеры
Метро камни нано дороги всеобщее процветание
19 января 2017 г., 22:47
Врачей нет лекарств нет смертность зашкаливает зарплата мизер .
техно
19 января 2017 г., 21:51
брехня!!!!!
Все комментарии (10)
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