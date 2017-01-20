В Липецкой области построят 25 современных центров общей врачебной практики

R 2020 году не менее 40-45% медицинской помощи будет в «шаговой доступности».Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, в течение ближайших двух-трех лет за счет средств областного бюджета будут построены и введены в эксплуатацию 25 оснащенных современных центров общей врачебной практики.
На сегодняшний день в области уже действуют 391 фельдшерско-акушерских пунктов и 49 офисов и центров врачей общей практики. Они располагаются в удаленных сельских населенных пунктах, делая медицинскую помощь для их жителей более доступной.
Жителям поселков, в которых расположены ФАПы, будет оказываться первичная медицинская помощь, проводиться профилактическая работа по иммунизации, обследования на туберкулез, а также проведение профилактических осмотров детей и взрослых, в том числе медицинская помощь будет осуществляться в медицинском кабинете школы для учащихся.
17 января в селах Мокрое Лебедянского района и Кривец Добровского района состоялось торжественное открытие фельшерско-акушерских пунктов.
На строительство ФАПа в Лебедянском районе было потрачено около 5-ти миллионов рублей из областного бюджета. В ФАПе, расположенном в селе Мокрое, будет работать фельдшер с высшей категорией по специальности «Лечебное дело» и стажем работы 26 лет. Количество обслуживаемого населения составляет 688 человек, среди которых 507 взрослых (трудоспособное население составляет 412человека),152 ребенка и 29 подростков.
На строительство ФАП в Добровском раойне было потрачено также около 5-ти миллионов рублей из областного бюджета. В ФАПе, расположенном в селе Кривец, будет работать фельдшер первой категории по специальности «Медицинская сестра» и стажем работы 26 лет. Количество обслуживаемого населения составляет 780человек, среди которых 655взрослых (трудоспособное население составляет 425человек) и 106детей, 19 подростков.
Необходимо отметить, что строительство объектов здравоохранения на территории области организовано с учетом требований охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и пожарной безопасности, а также для использования их инвалидами и маломобильными группами граждан.
Развивая первичное звено системы здравоохранения, управление здравоохранения Липецкой области последовательно придерживается подготовленной «Дорожной карты», стремясь к тому, чтобы к 2020 году не менее 40-45 процентов от общего объема медицинской помощи оказывалось людям в «шаговой доступности» от места жительства.
В настоящее время в сельских поселениях с численностью населения менее 100 человек организовано 150 домовых хозяйств с выделением ответственных лиц, прошедших обучение по программе первой помощи (само- и взаимопомощь), и оснащением необходимыми средствами для оказания первой помощи.
Кроме того в области осуществляется и адресная доставка на дом лекарственных препаратов пожилым, одиноким и маломобильным гражданам, организован доступный отпуск лекарственных средств гражданам, имеющим право на набор социальных услуг.
В настоящее время, по данным единого геопортала Минздрава России, Липецкая область практически не имеет населенных пунктов, не охваченных первичной медицинской помощью, в той или иной форме.