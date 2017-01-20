В Липецкой области построят 25 современных центров общей врачебной практики

R 2020 году не менее 40-45% медицинской помощи будет в «шаговой доступности».

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, в течение ближайших двух-трех лет за счет средств областного бюджета будут построены и введены в экс­плуатацию 25 оснащенных современных центров общей врачебной практики.На сегодняшний день в области уже действуют 391 фельдшерско-акушерских пунктов и 49 офисов и центров врачей общей практики. Они располагаются в удаленных сельских населенных пунктах, делая медицинскую помощь для их жителей более доступной.Жителям поселков, в которых расположены ФАПы, будет оказываться первичная медицинская помощь, проводиться профилактическая работа по иммунизации, обследования на туберкулез, а также проведение профилактических осмотров детей и взрослых, в том числе медицинская помощь будет осуществляться в медицинском кабинете школы для учащихся.17 января в селах Мокрое Лебедянского района и Кривец Добровского района состоялось торжественное открытие фельшерско-акушерских пунктов.На строительство ФАПа в Лебедянском районе было потрачено около 5-ти миллионов рублей из областного бюджета. В ФАПе, расположенном в селе Мокрое, будет работать фельдшер с высшей категорией по специальности «Лечебное дело» и стажем работы 26 лет. Количество обслуживаемого населения составляет 688 человек, среди которых 507 взрослых (трудоспособное население составляет 412человека),152 ребенка и 29 подростков.На строительство ФАП в Добровском раойне было потрачено также около 5-ти миллионов рублей из областного бюджета. В ФАПе, расположенном в селе Кривец, будет работать фельдшер первой категории по специальности «Медицинская сестра» и стажем работы 26 лет. Количество обслуживаемого населения составляет 780человек, среди которых 655взрослых (трудоспособное население составляет 425человек) и 106детей, 19 подростков.Необходимо отметить, что строительство объектов здравоохранения на территории области организовано с учетом требований охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и пожарной безопасности, а также для использования их инвалидами и маломобильными группами граждан.Развивая первичное звено системы здравоохранения, управление здравоохранения Липецкой области последовательно придерживается подготовленной «Дорожной карты», стремясь к тому, чтобы к 2020 году не менее 40-45 процентов от общего объема медицинской помощи оказывалось людям в «шаговой доступности» от места жительства.В настоящее время в сельских поселениях с численностью населения менее 100 человек организовано 150 домовых хозяйств с выделением ответственных лиц, прошедших обучение по программе первой помощи (само- и взаимопомощь), и оснащением необходимыми средствами для оказания первой помощи.Кроме того в области осуществляется и адресная доставка на дом лекарственных препаратов пожилым, одиноким и маломобильным гражданам, организован доступный отпуск лекарственных средств гражданам, имеющим право на набор социальных услуг.В настоящее время, по данным единого геопортала Минздрава России, Липецкая область практически не имеет населенных пунктов, не охваченных первичной медицинской помощью, в той или иной форме.