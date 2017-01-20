Липчанин вместе со сборной России пробился в финал Мемориала Гранаткина (ФОТО)

В битве за "золото" россиянам предстоит сыграть с Казахстаном.

Сборная России, за которую выступает воспитанник липецкого футбола Михаил Яковлев, вышла в финал одного из крупнейших в мире международного юношеского турнира Мемориала Валентина Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге.

В полуфинале молодые россияне (1999 г.р. и моложе) взяли верх над сборной Санкт-Петербурга – 4:1.

Яковлев, который выступает за «дубль» казанского «Рубина», вышел на замену на 70-й минуте. К этому моменту россияне уже вели – 3:1, а затем забили четвертый гол. Наш земляк заметно освежил игру, и сам несколько раз угрожал воротам противников.







Брат экс-футболиста липецкого «Металлурга» Дениса Пояркова центральный защитник Николай Поярков из дубля столичного «Локомотива» провел на поле все 90 минут.

Еще три футболиста команды могут быть знакомы липецким болельщикам: два гола в нашей команде забили Максим Глушенков и Дмитрий Цыпченко, выступающие за команду зоны «Центр» второго дивизиона «Чертаново», а ворота защищал их одноклубник Иван Ломаев.







В другом полуфинале сборная Казахстана, играя в меньшинстве с 42-й минуты, победила Грецию – 261.

В финале на искусственном поле СКК «Петербургский» в субботу, 21 января, в 19:00 встретятся сборные России и Казахстана.

На фото РФС Михаил Яковлев №8