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НовостиОбщество

Подростки пришли на помощь взрослым воспитателям в работе с детьми

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1
19 января 2017 г., 16:31
575
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Подростки пришли на помощь взрослым воспитателям в работе с детьми
Фото: opeka48.ru

В Лебедянском центре помощи детям гостили четыре выпускника, которые в настоящее время обучаются в профессиональных образовательных организациях Липецкой области. Педагоги вместе с подростками продумали и организовали мероприятия разной направленности.

Во время каникул выпускники  были для педагогов первыми помощниками в организации и проведении развлекательных мероприятий для младших ребят. Они, как старшие братья и сёстры, проводили воспитательные беседы со школьниками, помогали в уходе за младшими детьми. Юноши оказывали большую помощь в починке мебели, уборке территории от снега.

 Выпускником организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а ныне студентом  ГОБПОУ «Елецкий лицей сферы бытовых услуг» был организован «Кулинарный поединок» для старших школьников и мастер-класс по приготовлению салатов.

С целью развития и пополнения знаний об истории и культуре города для подростков были проведены экскурсии в Лебедянский краеведческий музей, Свято-Троицкий епархиальный женский монастырь, Ново-Никольский храм.

Совместно с детьми младшего школьного возраста студенты приняли участие в концерте «Рождественские встречи», который проходил в районном Доме культуры.

Насыщенные интересными и полезными делами и мероприятиями, каникулы пролетели незаметно. Уезжая на учебу, выпускники выразили слова благодарности администрации и педагогам Центра за прекрасно организованный отдых, сообщает сайт опеки и попечительства Липецкой области.

Теги новости: опека
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