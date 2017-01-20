Липчанин получил «золото» за 4,5 кг окуней (ФОТО)

Любители подледного лова соревновались на берегу Матырского водохранилища.

Открытый чемпионат области по зимней рыбалке собрал около 50 умельцев подледного лова на блесну из Липецка, Тамбова, Моршанска, подмосковного Жуковского.

Впрочем, гости так и не смогли составить конкуренцию хозяевам, лучше знающим особенности Матырского водохранилища в районе базы отдыха «Бригантина». Самым удачливым оказался липчанин Олег Грешных. Его суммарный улов потянул на 4 килограмма и 425 граммов и состоял в основном из окуней.







В командном зачете победил липецкий «Фрегат», за который выступали Грешных, Игорь Чуйков и Максим Лисаконов.



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