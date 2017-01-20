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НовостиОбщество

Липчанин получил «золото» за 4,5 кг окуней (ФОТО)

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1
19 января 2017 г., 16:20
4
1582
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Липчанин получил «золото» за 4,5 кг окуней (ФОТО)

Любители подледного лова соревновались на берегу Матырского водохранилища.

Открытый чемпионат области по зимней рыбалке собрал около 50 умельцев подледного лова на блесну из Липецка, Тамбова, Моршанска, подмосковного Жуковского.

Впрочем, гости так и не смогли составить конкуренцию хозяевам, лучше знающим особенности Матырского водохранилища в районе базы отдыха «Бригантина». Самым удачливым оказался липчанин Олег Грешных. Его суммарный улов потянул на 4 килограмма и 425 граммов и состоял в основном из окуней.

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В командном зачете победил липецкий «Фрегат», за который выступали Грешных, Игорь Чуйков и Максим Лисаконов.

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Использованы фото http://www.sport48.ru


Теги новости: Рыбалка
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Guest
19 января 2017 г., 23:49
Олежка ЧЕМПИОН!!!!
Жена не рыбака
19 января 2017 г., 22:33
Бедные их жены! Как они достали их своей рыбой. Чистить, потрошить, жарить...А окуни - это вообще атас!
Яша
19 января 2017 г., 17:27
Слово бесправным и угнетенным
Все комментарии (4)
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