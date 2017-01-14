Интернет-мошенник вместо навигаторов, приставок и спиннингов высылал тряпки и камни

Жителю Ельца придется провести 480 на общественных работах за мошеннические действия при продаже товаров на интернет-сайтах.В Ельце вынесен приговор по делу о мошенничестве.
Как сообщает сайт "Весь Елец", на протяжении 2015 года житель города размещал на сайтах и в интернет-магазинах объявления о продаже различных товаров.
Желающие приобрести игровую приставку, туристический навигатор, спиннинги, рыболовные катушки и другой товар по сходной цене должны были сделать предоплату перед получением посылки. Однако в посылках потерпевшие находили лишь тряпки и камни, либо посылки и вовсе не высылались.
Таким образом, 24-летний житель Ельца обманул 10 человек обогатившись почти на 90 тысяч рублей.
Между тем, попав в поле зрения правоохранительных органов, мошенник, сразу же признал вину, написал явки с повинной и компенсировал вред пострадавшим.
И только благодаря тому, что теперь уже осужденный, в полном объеме возместил потерпевшим вред, он не оказался за решеткой.
Между тем, за хищение имуществ путем обмана предусмотрена уголовная ответственность в том числе и в виде лишения свободы на срок до 2 лет. А если гражданину причинен вред в значительном размере, до за решеткой можно оказаться на срок до пяти лет.