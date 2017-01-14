Искать:
14
Суббота, 14 января 2017 г.11:52
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиПроисшествия

Интернет-мошенник вместо навигаторов, приставок и спиннингов высылал тряпки и камни

Рекомендую
0
14 января 2017 г., 10:26
2
523
Изменить шрифт
Интернет-мошенник вместо навигаторов, приставок и спиннингов высылал тряпки и камни

Жителю Ельца придется провести 480 на общественных работах за мошеннические действия при продаже товаров на интернет-сайтах.

В Ельце вынесен приговор по делу о мошенничестве.

Как сообщает сайт "Весь Елец", на протяжении 2015 года житель города размещал на сайтах и в интернет-магазинах объявления о продаже различных товаров.

Желающие приобрести игровую приставку, туристический навигатор, спиннинги, рыболовные катушки и другой товар по сходной цене должны были сделать предоплату перед получением посылки. Однако в посылках потерпевшие находили лишь тряпки и камни, либо посылки и вовсе не высылались.

Таким образом, 24-летний житель Ельца обманул 10 человек обогатившись почти на 90 тысяч рублей.

Между тем, попав в поле зрения правоохранительных органов, мошенник, сразу же признал вину, написал явки с повинной и компенсировал вред пострадавшим.

И только благодаря тому, что теперь уже осужденный, в полном объеме возместил потерпевшим вред, он не оказался за решеткой.

Между тем, за хищение имуществ путем обмана предусмотрена уголовная ответственность в том числе и в виде лишения свободы на срок до 2 лет. А если гражданину причинен вред в значительном размере, до за решеткой можно оказаться на срок до пяти лет.
Теги новости: мошенничество
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

Дело о мошенничестве с банковской картой зашло в тупик
Дело о мошенничестве с банковской картой зашло в тупик
21.12.2016 15:23:16
48
9464
Страховой агент мошенничала с полисами ОСАГО
Страховой агент мошенничала с полисами ОСАГО
23.12.2016 12:31:46
10
4023
В Липецке расследовано дело об исчезновении 22 миллионов платы за услуги ЖКХ
В Липецке расследовано дело об исчезновении 22 миллионов платы за услуги ЖКХ
26.12.2016 14:10:52
19
5703
Липецкого фермера обвиняют в мошенничестве с государственными субсидиями
Липецкого фермера обвиняют в мошенничестве с государственными субсидиями
29.12.2016 11:07:00
15
1724
82-летняя липчанка отдала мошенницам 80 тысяч рублей
82-летняя липчанка отдала мошенницам 80 тысяч рублей
05.01.2017 15:25:00
25
2775
Ваши комментарии
Добавить комментарий
ха
14 января 2017 г., 11:35
жучара
Гость
14 января 2017 г., 11:07
Таким сволочам руки отрубать надо.
Все комментарии (2)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро