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НовостиПроисшествия

Трое вооруженных грабителей напали на 41-летнюю женщину

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14 января 2017 г., 09:05
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Трое вооруженных грабителей напали на 41-летнюю женщину

Подозреваемые в преступлении задержаны.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбое, совершенном 8 января на улице Товарной в Ельце.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, вечером 8 января трое мужчин, вооруженных пистолетом напали на 41-летнюю ельчанку: у женщины отняли личные вещи.

Полицейские установили, что разбой совершили ранее судимый за кражу 23-летний житель деревни Хмелинец, ранее судимый за разбой 23-летний житель села Талица, 19-летний житель села Казаки. Все трое нигде не работают, пистолет примененный при разбое был пневматическим. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения заключение под стражу. 
Теги новости: грабеж
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Ваши комментарии
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Сергей 13
14 января 2017 г., 10:20
Разбой+ОПГ=это жопа,ладно бы миллионы брали,фееричные дебилы.
для РЕБЯТА
14 января 2017 г., 10:03
Когда они на твою мать или сестру наедут,я посмотрю на твою толерантность!
для Ганича
14 января 2017 г., 09:51
Поэтом можешь ты не быть, а петухом ты быть обязан!
Все комментарии (9)
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