Трое вооруженных грабителей напали на 41-летнюю женщину

Подозреваемые в преступлении задержаны.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбое, совершенном 8 января на улице Товарной в Ельце.Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, вечером 8 января трое мужчин, вооруженных пистолетом напали на 41-летнюю ельчанку: у женщины отняли личные вещи.Полицейские установили, что разбой совершили ранее судимый за кражу 23-летний житель деревни Хмелинец, ранее судимый за разбой 23-летний житель села Талица, 19-летний житель села Казаки. Все трое нигде не работают, пистолет примененный при разбое был пневматическим. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения заключение под стражу.