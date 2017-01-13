Под Лебедянью собралась многокилометровая пробка

Фуры не могут подняться на подъем, машина по расчистке трассы угодила в кювет.

Трасса "Липецк-Данков" перед поворотом на Лебедянь встала в пробке.Как сообщили GOROD48 водители, такая обстановка сложилась в результате погодных условий.Большегрузы буксуют и не могут въехать на подъем. Одна фура выехала на обочину полосы встречного движения. По направлению к Липецку в кювет угодил снегоуборочный "КамАЗ". На месте сотрудники ГИБДД регулируют движение в обоих направлениях. Основной затор в сторону Лебедяни собрал автомобили на протяжении нескольких километров.