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НовостиПроисшествия

Под Лебедянью собралась многокилометровая пробка

Рекомендую
0
13 января 2017 г., 19:49
3
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Под Лебедянью собралась многокилометровая пробка

Фуры не могут подняться на подъем, машина по расчистке трассы угодила в кювет.

Трасса "Липецк-Данков" перед поворотом на Лебедянь встала в пробке.

Как сообщили GOROD48 водители, такая обстановка сложилась в результате погодных условий.  

Большегрузы буксуют и не могут въехать на подъем. Одна фура выехала на обочину полосы встречного движения. По направлению к Липецку в кювет угодил снегоуборочный "КамАЗ".  На месте сотрудники ГИБДД регулируют движение в обоих направлениях. Основной затор в сторону Лебедяни собрал автомобили на протяжении нескольких километров. 
Теги новости: пробка, Лебедянь,
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Ваши комментарии
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мда уж
13 января 2017 г., 20:39
перепились что ли все
петрович
13 января 2017 г., 20:30
Вера, в сказки не расказывай
Вера
13 января 2017 г., 20:17
Здравcтвyйте !

скажитe пожaлуйстa, ecли я Вaм cкажу чтo я зapaбатывaю
по 10.000 рублeй в день ничегo не делая Вы мне пoвеpuте?

Думаю кak и вce cкажитe нет тakогo не бывaет, это рaзвод!

Всe так говоpят пoka самu нe yвuдят cвоuмu глaзами!

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Вoт смотрuте caмu моe видeо: http://www.denushkabalabushla.xyz/ZN23WEkENm
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счaстья, yспехов Вам u Вaшим Близким!!!
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