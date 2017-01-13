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НовостиОбщество

В Данкове почтили память расстрелянных "церковников"

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13 января 2017 г., 16:08
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В Данкове почтили память расстрелянных "церковников"

Анна Боровская и Ефросинья Денисова были расстреляны в Карлаге в 1940 году

В Тихвинском соборе города Данкова состоялось богослужение в память новомучениц Анны Боровской и Ефросинии Денисовой, имена которых входят в Собор Липецких святых.

Во время богослужения, которое проходило при большом стечении молящихся, протоиерей Николай Стаднюк рассказал во время проповеди о жизни и страданиях новомучениц. По окончании литургии был совершен праздничный молебен с величанием мученицам Анне и Ефросиние.

Мученицы Анна и Ефросиния были родственницами. Вся их короткая жизнь была связана с Преображенским храмом села Дон-Избищи Лебедянского района. В этом храме их крестили, в церковно-приходской школе они учились, там они венчались, здесь же были крещены их дети. В настоящее время храм не восстановлен, поэтому празднование в честь новомучениц совершалось в Данкове, где проживают их родственники. Семья родителей Анны Боровской (в девичестве Денисовой) была благочестивой и богобоязненной. Один из ее братьев – Алексей, был мужем Ефросинии. Жили небогато, но дружно, кормились крестьянским трудом.

В 1929 году началось разорение храма. Приехали из района «товарищи» снимать колокола, жители села пришли к церкви протестовать, но партийные руководители приказали бросать с колокольни в собравшийся народ кирпичи, люди в панике побежали. Для соблюдения видимости «народовластия» было проведено собрание колхозников, на котором колхозные активисты, бывшие «безлошадники», громко кричали: «Нам некогда в церковь ходить, нужно работать».

Запуганные сельчане не посмели дальше отстаивать свой храм. Церковные службы прекратились, священника Александра Кринова арестовали. Теперь братья Денисовы со своими домочадцами ходили в храмы соседних сел Рождество, Куймани. На Пасху 1932 года старший из братьев Денисовых, Сергей, возвращался с ночного богослужения в храме села Куймань. В Дон-Избищах он увидел потрясшую его до глубины души картину. В светлый пасхальный день запуганные властями односельчане-колхозники были заняты разрушением купола собственного храма.

Это безумное поругание святости Праздника больно ранило благочестивое сердце Сергея Денисова и дало ему полное убеждение, что любая деятельность на процветание беззаконной власти греховна. Он призвал своих братьев выйти из колхоза. Семья осталась без земли-кормилицы, они были полностью отлучены от всей инфраструктуры села (было приказано вырыть «пограничную» канаву, отделяющую жилища «единоличников» от колхозной территории). В 1936 году братьев Денисовых вместе с другими верующими арестовали. Жены арестованных братьев, среди которых была Ефросиния, собрались жить в доме старшего брата, где была хорошая печь, и вместе было легче выживать. Горячая совместная молитва была главным, что укрепляло и давало силы. В 1940 году были арестованы все «активные церковники» села Дон-Избищи, в числе которых были Анна и Ефросиния. Их приговорили к 10 годам исправительно-трудового лагеря. Наказание отбывали в Карлаге НКВД.

В июле 1941 года их арестовали за невыход на работу вместе с другими верующими женщинами и приговорили к расстрелу. 11 января 1942 года приговор был приведен в исполнение. Им не было еще и 40 лет, на свободе остались маленькие дети.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2000 года причислил Анну Боровскую и Ефросинию Денисову к Собору новомучеников и исповедников Российских, сообщает сайт Елецкой и Лебедянской епархии.
Теги новости: мученики
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Ваши комментарии
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Наталья
13 января 2017 г., 17:24
Здравствyйтe!

скажите пoжaлуйстa, еcлu я Вам скaжy что я зарабaтывaю
пo 10.000 рублей в день ничего не делая Вы мнe пoвepuтe?

Думаю kak u всe cкажите нет такoго не бываeт, это paзвoд!

Всe таk говoрят поkа cамu не увидят свouмu глазами!

==================================================
Вот смотрuте cами мoe видеo: http://rabota77.com/p/78h79
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cчастья, успeхов Вaм u Вашим Блuзkим!!!
цирк
13 января 2017 г., 17:09
для соблюдения видимости народовластия-ну прям как сейчас в данковских избирательных комиссиях, один в один, ничего за сто лет не изменилось-148 процентов
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