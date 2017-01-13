К 190-летию Семенова-Тян-Шанского презентуют путеводитель по его родине

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День рождения ученого отмечается 14 января.

Презентация туристического путеводителя, рассказывающего о родине выдающегося российского ученого, государственного и общественного деятеля Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, состоится 17 января в Липецком государственном педагогическом университете, носящем его имя.Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, презентация приурочена к 190-летию со дня рождения всемирно известного географа, которое отмечается 14 января. Ученый родился в 1827 году в деревне Рязанка на территории современного Чаплыгинского района Липецкой области. «Липецкий край связан с именами многих выдающихся россиян, внесших огромный вклад в развитие Отечества. Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский - один из наших великих земляков, его жизнь и многоплановая деятельность служат замечательным примером для патриотического воспитания новых поколений», - отмечает глава региона Олег Королев.Туристический путеводитель стал результатом работы ученых ЛГПУ и известных липецких краеведов. Издание подготовлено в 2016 году на средства гранта Русского географического общества, председателем которого более 40 лет был П.П. Семенов-Тян-Шанский.Новое издание позволит туристам узнать о культурно-исторических и природных достопримечательностях, связанных с именем П.П. Семенова-Тян-Шанского и его семьи на территории Липецкой и Рязанской областей. Подготовка путеводителя стала продолжением большой работы, которую провели учёные ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, специалисты Государственной дирекции по охране культурного наследия Липецкой области и члены Липецкого областного краеведческого общества. Кроме того, на средства гранта был подготовлен проект музея-заповедника «Родина П.П. Семенова-Тян-Шанского».В подготовке путеводителя принимали участие учёные Дмитрий Климов, Александр Карандеев, Любовь Беляева, липецкие краеведы Александр Богданов, Александр Клоков и Андрей Найдёнов. Большая часть фотоиллюстраций, представленных в путеводителе, подготовлена липецкими фотографами Сергеем Белых и Иваном Климовым. Дизайн, верстка, а также графика, представленная в книге, выполнена художником кафедры изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна Светланой Бондарчук. В качестве дополнения к печатной и электронной версии путеводителя художник кафедры Сергей Смолеевский сделал 3D-ролик с концепцией музея-заповедника «Родина П.П. Семенова-Тян-Шанского».Помимо печатной версии, авторский коллектив подготовил электронную версию путеводителя, который будет доступен на официальном сайте ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и мобильных устройствах, что будет удобно туристам.Путеводитель, изданный тиражом 1 тыс. экземпляров, поступит во все региональные отделения Русского географического общества, краеведческий музей и библиотеки Липецкой области.