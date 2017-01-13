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НовостиОбщество

В школах Данковского района открылись казачьи классы

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1
13 января 2017 г., 13:12
9
283
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В школах Данковского района открылись казачьи классы
Фото: gazeta-zavety.ucoz.ru

Пока их три.

Осенью 2016 года казаки станицы «Данковская» вышли с инициативой к администрации района и отдела образования об открытии в нескольких школах города и района казачьих классов, в которых по особым программам будут изучаться такие предметы, как «История казачества», «Военная подготовка», «Основы православия», сообщает данковская газета "Заветы Ильича".

Казачьи классы будут действовать на базе пятых классов лицея № 4, Спешнево-Ивановской и Воскресенской школ. Как пояснил Анатолий Игоревич Ясенко, пока они работают, как говорится, в экспериментальном режиме, и лишь к концу учебного года - после глубокого изучения мнения учащихся, их родителей, педагогов, учителей, ведущих особые учебные дисциплины, будут предприняты дальнейшие шаги в данном направлении.

Атаман Липецкого регионального отделения общероссийской организации СКВРиЗ Сергей Гордеев, атаман станицы «Данковская» Виктор Макаров, казаки Валерий Гордеев и Иван Малюков, а также настоятель Георгиевского храма протоиерей Валентин Бильчук, в торжественной обстановке вручили юным казакам символику казачества: флаг, икону Донской Божией Матери, заповеди казаков, регалии, учебные пособия и программы. Они пожелали подросткам здоровья, успехов в учёбе, спорте, быть достойными чести называться донскими казаками.
Теги новости: казачество
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гном Вася
13 января 2017 г., 14:33
Ряженые будут учить колхозному мракобесию.
Факт
13 января 2017 г., 14:09
Ряженые детей пороть нагайками будут и молиться круглосуточно заставят
не понял
13 января 2017 г., 14:06
А что за штандарт держит ряженый Гордеев! Козёл на знамени? Насколько мне известно Данковский символ это КОНЬ! И цвет флага - помесь "бандеровской шайки" с символом итальянской КозаНостра образца 1959 года!
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