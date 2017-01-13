На владельца липецкой фабрики "Рошен" подано заявление в украинскую генпрокуратуру

Петра Порошенко обвинили в госизмене

Как сообщает украинское издание news24ua.com, "...с целью защиты интересов украинского народа адвокат Ренат Кузьмин подал заявление на Главу СБУ Василия Грицака о возбуждении уголовного дела по факту государственной измены, совершенной Петром Порошенко, его ближайшим окружением и топ-менеджерами «Рошен»

"Как заявляет украинская власть, на протяжение почти трех лет Украина ведет войну с Россией.

Европейский союз, США, Канада и другие страны ввели против России экономические санкции чтобы ослабить возможности российского бюджета по финансированию армии. Крым и Донбасс были подвергнуты санкционным ограничениям и экономической блокаде. В Украине любой, кто поддерживает российское государство и российскую армию, признается предателем и привлекается к уголовной ответственности .

В то же время гражданин Украины Петр Порошенко, он же Верховный главнокомандующий и президент страны в сговоре со своим ближайшим окружением и топ-менеджерами компании «Рошен» систематически совершает умышленные действия во вред Украине. Именно они во время вооруженного конфликта с Россией организовали работу принадлежащей Порошенко Липецкой фабрики «Рошен» и в прошлом году перечислили в российский бюджет почти 600 млн. рублей, заведомо зная, что из федерального бюджета финансируется российская армия, с которой и воюет Украина. При этом в магазинах Донбасса и Крыма свободно реализуется продукция предприятия «Рошен», наполняя местные бюджеты этих территорий", заявил Кузьмин.

"Учитывая изложенное, с целью защиты интересов украинского народа прошу:

1. зарегистрировать уголовное производство по факту государственной измены, совершенной Петром Порошенко, его ближайшим окружением и топ-менеджерами «Рошен»

2. пресечь незаконное финансирование ими российского федерального бюджета и российской армии

3. привлечь к уголовной ответственности всех предателей, виновных в преступлениях против Украин...".











