Липчанке списали долг в 1,3 млн рублей

И банки не смогли забрать квартиру.

Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о завершении реализации имущества в отношении местной жительницы. Ранее 50-летняя женщина с улицы Энгельса уже была признана банкротом.Причиной обращения в суд стала задолженность всего в 1,3 млн рублей. Всего к ней имеют претензии пять кредитных организаций. Заметим, что почти половина требуемой суммы — не сами кредиты, а проценты на их использование. При выяснении обстоятельств финансового состояния женщины было установлено, что у женщины нет источников дохода, соответственно, даже за длительный срок она не сможет погасить долги. Вместе с этим банки не смогли забрать квартиру в доме вдоль железной дороги — это единственное жилье должницы.Заметим, что иного богатства у банкрота не нашлось. В связи с этим долги женщине списали, но теперь ей в течение трех лет нельзя одалживать средства к банков и занимать руководящие посты, а в течение пяти лет — снова становиться банкротом.