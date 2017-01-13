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НовостиОбщество

Липчанке списали долг в 1,3 млн рублей

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0
13 января 2017 г., 08:39
8
1422
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И банки не смогли забрать квартиру.

Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о завершении реализации имущества в отношении местной жительницы. Ранее 50-летняя женщина с улицы Энгельса уже была признана банкротом. 
 
Причиной обращения в суд стала задолженность всего в 1,3 млн рублей. Всего к ней имеют претензии пять кредитных организаций. Заметим, что почти половина требуемой суммы — не сами кредиты, а проценты на их использование. При выяснении обстоятельств финансового состояния женщины было установлено, что у женщины нет источников дохода, соответственно, даже за длительный срок она не сможет погасить долги. Вместе с этим банки не смогли забрать квартиру в доме вдоль железной дороги — это единственное жилье должницы. 
 
Заметим, что иного богатства у банкрота не нашлось. В связи с этим долги женщине списали, но теперь ей в течение трех лет нельзя одалживать средства к банков и занимать руководящие посты, а в течение пяти лет — снова становиться банкротом.
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Нонка
13 января 2017 г., 10:04
Молодец тетка-отжала у банкиров
коллекторское агенство
13 января 2017 г., 09:58
если нищеброд и ленивый мечтатель -не надо под состоятельного косить,брать чужие деньги в банке и потом не отдавать. Отдать долг дело чести!
в основном хитрый народец не прочь халявных денег хапнуть,а если что то он нищий и последний х..й бес соли досасывает.
Югор
13 января 2017 г., 09:48
Теперь принимают закон ,о жилье банкрота.Живёт эта бомжиха одна.А по закону её положено 8 кв метров.Значит это жильё у неё отбирают,а ей предоставляьт биндюгу в 8 метров.Где ни будь в трущебах Космонавтов,или Циолковского,и все дела.Ну и банки надо учить.А то от жадности дают кредиты даже бомжам,был бы паспорт.
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