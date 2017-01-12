Анна Чоловяга опять заставляет мужчин кусать локти, получив вызов в сборную россии

Главная футбольная команда страны – женская сборная?

Воспитанница усманского футбола Анна Чоловяга, сейчас выступающая за подмосковную «Россиянку», получила вызов в женскую сборную России на учебно-тренировочный сбор в испанском Аликанте с 16 по 25 января.

Чоловяга – единственная воспитанница нашего футбола, которая стабильно выступает за национальную команду, проведя за нее уже около 40 матчей.

Ее липецким коллегам-мужчинам такие показатели и не снились, а теперь Анна получит возможность увеличить число игр за сборную в своем послужном списке. Их в Испании россиянки проведут же четыре: – с Финляндией (18 января, Сан-Педро-дель-Пинатар, 17:30 мск), Словакией (20 января, Долорес де Пачеко, 17:30 мск), Румынией (22 января, Долорес де Пачеко, 17:30 мск) и Голландией (24 января, Сан-Педро-дель-Пинатар, 17:00 мск).

Нынешний год для женской сборной России особенный. Она готовиться к выступлению в финальной части чемпионата Европы-2017, который пройдет 16 июля – 6 августа в Голландии.

На групповой стадии в борьбе за две путевки в четверитьинал нашей команде предстоит сразиться со сборными Италии, Швеции и Германии.

Отметим, что в рейтинг-листе ФИФА женская сборная России занимает 23-е место в мире, в то время как, согласно обновленному сегодня списку, в рейтинге мужских команд россияне находятся на 56-й строчке.