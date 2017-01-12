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НовостиСпорт

Липецкий хоккеист «зажигает» за океаном

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12 января 2017 г., 16:16
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Липецкий хоккеист «зажигает» за океаном
Фото WHL

Наш земляк стал второй "звездой" матча WHL.

19-летний воспитанник липецкого хоккея Владимир Бобылев вновь отличился результативностью в канадской Западной хоккейной лиге (WHL).

Минувшей ночью он набрал три очка своей «Виктории Роялз» в домашнем матче с «Келоуной» (3:4). Бобылев оказался причастен ко всем трем шайбам своей команды, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи.Правда, «Викторию» это не спасло от поражения, матч выиграли гости – 4:3.

Бобылев был признан «второй «звездой» матча».

После возвращения в Канаду принял участие в 10 матчах WHL, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+5».

В нынешнем сезоне экс-подопечный липецкой СДЮШОР №11 и тренера Андрея Пирогова попробовал свои силы в КХЛ, сыграв за московский «Спартак» 20 матчей и набрав 3 (1+2) очка. Так же он сыграл три матча в Высшей хоккейной лиги за фарм-клуб «красно-белых» воскресенский «Химик», в которых тоже набрал 3 (1+2) очка. Однако затем «Спартак» принял решение расстаться с нападающим, не прошедшим и в молодежную сборную России для участия в недавнем чемпионате мира. В итоге Бобылев вернулся в «Викторию Роялз», в которой выступал в прошлом сезоне - 77 матчей, 74 (28+46) очка.

Теги новости: Хоккей, Владимир Бобылев.
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