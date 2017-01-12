Искать:
12
Четверг, 12 января 2017 г.12:54
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

В Липецке 40 000 человек посвятили каникулы спорту

Рекомендую
0
12 января 2017 г., 11:51
3
206
Изменить шрифт
В Липецке 40 000 человек посвятили каникулы спорту

В городе организовали десятки акций и турниров.

В рамках Декады спорта и здоровья с 1 по 8 января 2017 года состоялось более 60 физкультурно-оздоровительных мероприятий, которые объединили порядка 40 тысяч жителей и гостей нашего города, сообщает департамент по физической культуре и спорту администрации Липецка. В этим дни в региональном центре состоялись турниры по баскетболу, волейболу, шахматам, настольному теннису, мини-футболу, соревнования по плаванию «День спринтера», «Весёлые старты», около 90 спортсменов-лыжников приняли участие в традиционной Новогодней лыжной гонке.

В эту зиму во дворах Липецка подготовили 20 хоккейных коробок, обслуживанием которых занимаются специалисты МАУ «Спортивный город». Они стали площадками проведения спортивных праздников и программ «Всем двором на старт», «Спортивные каникулы», «Азбука хоккея».

На спортивных сооружениях города действуют 8 открытых катков, 2 катка с искусственным льдом в спортивных комплексах, подготовлены лыжные трассы в Нижнем парке, парке Победы и парке HЛMK, а также в районе Каменного лога. В пунктах проката в наличии более полутора тысяч пар коньков, около 500 пар лыж.
Теги новости: Спорт, отдых, каникулы
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

Гимнастка Кузнецова не перенесла перелома ноги
Гимнастка Кузнецова не перенесла перелома ноги
28.11.2016 19:01:02
2
1025
Триумфатор «Формулы-1» уходит из спорта
Триумфатор «Формулы-1» уходит из спорта
02.12.2016 17:14:05
1
769
Липчан похвалили за зарядку
Липчан похвалили за зарядку
07.12.2016 13:08:02
6
940
Занятия спортом таят риск диабета
Занятия спортом таят риск диабета
21.12.2016 16:03:33
1
2233
В «десятке» лучших спортсменов Липецкой области-2016 больше всего гребцов и стрелков
В «десятке» лучших спортсменов Липецкой области-2016 больше всего гребцов и стрелков
28.12.2016 00:51:13
4
1385
Ваши комментарии
Добавить комментарий
добрый день ёпть
12 января 2017 г., 12:26
90 спортсменов?...согласен...а причем тут 40 000?????????
цирк
12 января 2017 г., 12:20
та тетка из администрации, которая при сдаче гто переломала все кости, выздоровела или нет -клоуны-147 процентов
чел
12 января 2017 г., 12:19
я в каникулы расслабился виски ром пиво а вот после старого нового на тренажеры до следующего года так толковее гораздо
Все комментарии (3)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро