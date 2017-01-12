В Липецке 40 000 человек посвятили каникулы спорту

В городе организовали десятки акций и турниров.

В рамках Декады спорта и здоровья с 1 по 8 января 2017 года состоялось более 60 физкультурно-оздоровительных мероприятий, которые объединили порядка 40 тысяч жителей и гостей нашего города, сообщает департамент по физической культуре и спорту администрации Липецка. В этим дни в региональном центре состоялись турниры по баскетболу, волейболу, шахматам, настольному теннису, мини-футболу, соревнования по плаванию «День спринтера», «Весёлые старты», около 90 спортсменов-лыжников приняли участие в традиционной Новогодней лыжной гонке.В эту зиму во дворах Липецка подготовили 20 хоккейных коробок, обслуживанием которых занимаются специалисты МАУ «Спортивный город». Они стали площадками проведения спортивных праздников и программ «Всем двором на старт», «Спортивные каникулы», «Азбука хоккея».На спортивных сооружениях города действуют 8 открытых катков, 2 катка с искусственным льдом в спортивных комплексах, подготовлены лыжные трассы в Нижнем парке, парке Победы и парке HЛMK, а также в районе Каменного лога. В пунктах проката в наличии более полутора тысяч пар коньков, около 500 пар лыж.