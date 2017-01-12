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НовостиОбщество

Липчанин добился наказания за отказ в покупке ОСАГО

Рекомендую
2
12 января 2017 г., 10:35
3
912
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Липчанин добился наказания за отказ в покупке ОСАГО

На компанию составили протокол.

Гражданские активисты Липецка разместили в Сети копии ответа орловского отделения Центробанка России на жалобу липецкого автомобилиста. Липчанин Алексей указал на то, что компания «Росгосстрах» немотивированно отказала ему в получении полиса добровольного страхования автотранспорта.

 - В отношении ПАО СК «Росгосстрах» за немотивированный отказ в заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое установлена статьей 15.34.1 КоАП РФ, - указано в ответе на обращение липчанина.



Такой вердикт со стороны ЦБ местные автоактивисты приняли радушно. Они надеются, что теперь вопросы корректной работы страховых компании и адекватного наказания за отказы в приобретении полисов ОСАГО без «допов» будут решаться более быстро в Липецкой области. Заметим, что штраф по 15.34.1 КоАП РФ достигает 300 000 рублей.
Теги новости: ОСАГО, страховка
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саша
12 января 2017 г., 11:22
cпускание пара и больше ничего -госстрах -контора, рога и копыта, типа избирательных комиссий области, мошенническая структура, которая должна исчезнуть.
Глупый
12 января 2017 г., 11:03
Лед тронулся! Господа присяжные заседатели?!
автолюбитель
12 января 2017 г., 10:55
Правильно. Был бы толк от этого.
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