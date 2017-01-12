Искать:
12
Четверг, 12 января 2017 г.09:52
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиПроисшествия

За заваленные снегом улицы прокуратура предупредила главного коммунальщика Ельца

Рекомендую
0
12 января 2017 г., 09:09
2
230
Изменить шрифт
За заваленные снегом улицы прокуратура предупредила главного коммунальщика Ельца

В связи с обильными снегопадами прокуратурой Ельца была организована «горячая линия» по вопросам очистки дорог города от снега.

За 2 дня работы «горячей линии» на нее поступило значительное количество обращений жителей города по поводу заваленных снегом улицах.

Так, обоснованное недовольство жителей города  вызвало бездействие коммунальных служб по расчистке улиц Стрелковой, Карьерной, Казинской, Кротевича, пос. ТЭЦ, Дзержинского, Городской, пер. 7-й Ламской и др.

Принимая во внимание, что несвоевременная очистка дорог от снега не только создает неудобство для жителей города, но и препятствует работе экстренных служб прокурор объявил председателю комитета по коммунальному хозяйству администрации г. Ельца предостережение о недопустимости нарушения закона.

Теги новости: снегопад
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

Дороги в Липецкой области чистят 150 машин
Дороги в Липецкой области чистят 150 машин
29.12.2016 10:35:34
1
840
На уборку снега выехало 89 единиц спецтехники
На уборку снега выехало 89 единиц спецтехники
29.12.2016 10:47:44
15
1024
Под тяжестью снега дерево рухнуло на проезжую часть
Под тяжестью снега дерево рухнуло на проезжую часть
30.12.2016 11:16:08
2
2465
Спасатели очистили купол Ледового комплекса от снега
Спасатели очистили купол Ледового комплекса от снега
09.01.2017 17:47:38
15
2061
В устранении последствий снегопада на дорогах Липецкой области было задействовано 250 единиц техники
В устранении последствий снегопада на дорогах Липецкой области было задействовано 250 единиц техники
09.01.2017 19:34:31
65
1896
Ваши комментарии
Добавить комментарий
народ
12 января 2017 г., 09:35
До весны растает ! Зачем чистить .
Житель
12 января 2017 г., 09:29
Когда в Липецке предупредят хоть кого-нибудь чтобы дороги почистили?
Все комментарии (2)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро