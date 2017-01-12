За заваленные снегом улицы прокуратура предупредила главного коммунальщика Ельца

В связи с обильными снегопадами прокуратурой Ельца была организована «горячая линия» по вопросам очистки дорог города от снега.

За 2 дня работы «горячей линии» на нее поступило значительное количество обращений жителей города по поводу заваленных снегом улицах.

Так, обоснованное недовольство жителей города вызвало бездействие коммунальных служб по расчистке улиц Стрелковой, Карьерной, Казинской, Кротевича, пос. ТЭЦ, Дзержинского, Городской, пер. 7-й Ламской и др.

Принимая во внимание, что несвоевременная очистка дорог от снега не только создает неудобство для жителей города, но и препятствует работе экстренных служб прокурор объявил председателю комитета по коммунальному хозяйству администрации г. Ельца предостережение о недопустимости нарушения закона.