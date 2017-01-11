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НовостиСпорт

Липчанин поставил 100 тысяч рублей на английский «Ливерпуль»

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11 января 2017 г., 20:25
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Липчанин поставил 100 тысяч рублей на английский «Ливерпуль»
Фото http://pembawaberita.com/

Впрочем, сам он говорит, что преданность команде не купить ни за какие деньги.

Далеко не центральный футбольный матч Европы – полуфинал Кубка Английской лиги между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном» теперь вызывает особое внимание.

Именно на исход этого поединка была сделана самая крупная ставка в липецких букмекерских конторах в нынешнем году.

Первый полуфинальный матч начнется сегодня в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» в 22.45 по московскому времени. По крайней мере один человек в Липецке будет болеть за «красных» до зубовного скрежета. Ведь Алексей К. поставил на победу «Ливерпуля» 100 тысяч рублей.

- Я болею за «Ливерпуль» с начала 90-х годов, - объяснил он GOROD48, - Мой приятель тоже поддерживает эту команду, вот вчера мы и поспорили, кто из нас любит «Ливерпуль» сильнее. Я предложил ему рискнуть круглой суммой на ближайший матч – он отказался, а я сдержал данное слово и в несколько приемов поставил ровно 100 тысяч.

По словам Алексея, им вовсе не сиюминутный порыв, а тонкий расчёт: болельщик нисколько не сомневается, что его любимцы сегодня возьмут верх, несмотря на то, что играют на выезде.

Не приемлет преданный болельщик и аргумент, что «Ливерпуль» может выставить на матч облегченный состав, поскольку в воскресение, 15 января, ему проводить на выезде тяжелый матч чемпионата против «Манчестер Юнайтед».

- «Ливерпуль» - вовсе не дешевка. Это российские клубы не умеют играть чаще, чем раз в неделю, да и то во втором тайме игроки падают от усталости, - говорит болельщик, - Футболисты, играющие в Британии – настоящие бойцы. Состав сегодня будет боевой. Ведь в Англии кубковые матчи ценятся даже больше, чем игры Премьер-Лиги. Клопп (немецкий тренер, возглавивший «Ливерпуль, прим. GOROD48) уже получал от болельщиков «по первое число», за то, что не учел эту специфику и пытался беречь в кубковых матчах ведущих игроков. Он обещал, что такое больше не повториться.

Если ставка отчаянного болельщика сыграет, то по выплате с коэффициентом 2,4 он получил почти четверть миллиона рублей.

Теги новости: Футбол, букмекеры.
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фанат-6
11 января 2017 г., 21:15
кому интересно,результат будет здесь) http://fullsport.pw/12298-sautgempton-liverpul-11-yanvarya-2017-2245.html
ага, размечтались
11 января 2017 г., 21:15
140 т.р. он получит в случае выигрыша, а не четверть миллиона. Вот, если бы поставил на Саутгемптон, то да, получил бы почти четверть ляма выигрыша. Если не идиот и в другой БК поставил на выигрыш Саутгемптона, то выигрыш может получиться минимальным, но гарантированным.
А вообще, большинство ставит именно на Ливер. Чую будет ничья
11 января 2017 г., 21:15
100 тыщ... ху ле. По этой жизни комут состоЯние , а комут это
кофе попить. Никого этим не удивишь
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