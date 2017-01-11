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НовостиПроисшествия

В Липецке заведено дело за нарушение авторских прав

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0
11 января 2017 г., 19:37
3
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В Липецке заведено дело за нарушение авторских прав

Из кафе "конфисковано" и "орудие преступления" – телевизор, по которому демонстрировались клипы.

Сотрудники полиции в одном из кафе на улице Бехтеева выявили демонстрацию музыкальных клипов, которые являются объектами защиты авторского права. Но владельцы кафе показывали клипы без соответствующего договора с Российским авторским обществом.

В результате, на владельцев кафе заведено административное дело по ч.1 ст. 7.12 КоАП, а телевизор «Sharp», по которому демонстрировались клипы, поехал в отделение полиции. 

Теги новости: авторские права
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зануда
11 января 2017 г., 20:11
Судить всех причастных!,
и взять за жопу всех пользователей пиратской винды, которые город48 читают. оу, щи...
Судить всех причастных!
11 января 2017 г., 20:05
Судить исполнителя- телевизор "Sharp" и заказчика этого громкого преступления - владельца кафе!Показать заседание суда по ТВ, ведь это очень резонансное дело!
P.s.: Считаю рекламой в блоге название производителя телевизора, видимо Город48 проплатили за это! Необходимо провести проверку!!!
Зануда
11 января 2017 г., 19:59
опять михалковские дармоеды "защищают" права звёзд 90-х, которые наполовину сторчались, и уж точно не знают не то что про липецк, а и вовсе про нашу рашу...
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