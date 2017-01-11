В Липецке заведено дело за нарушение авторских прав

Из кафе "конфисковано" и "орудие преступления" – телевизор, по которому демонстрировались клипы.

Сотрудники полиции в одном из кафе на улице Бехтеева выявили демонстрацию музыкальных клипов, которые являются объектами защиты авторского права. Но владельцы кафе показывали клипы без соответствующего договора с Российским авторским обществом.

В результате, на владельцев кафе заведено административное дело по ч.1 ст. 7.12 КоАП, а телевизор «Sharp», по которому демонстрировались клипы, поехал в отделение полиции.