Году заповедников посвятили в Липецке выставку книг

2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Выставка в зале отраслевой литературы «Заповедные места России» посвящена «зеленой дате» – Дню заповедников и национальных парков.

"Как сохранить заповедную природу для нас и потомков? Каковы функции охраняемых природных территорий? Знаете ли вы, какие заповедники, национальные парки и природные заказники, особо охраняемые государством, есть на территории России и нашей Липецкой области? Какие природные объекты нашей необъятной Родины входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО? Книги, размещенные на выставке, помогут не только найти ответы на все эти вопросы, но и увидеть природное разнообразие нашей великой страны. В экспозиции представлены книги о создании, развитии и охране российских заповедников, национальных парков и природных заказников, об их целях и задачах в комплексе защиты экологических ресурсов от человеческого вмешательства.

Целая подборка книг посвящена природе родного Липецкого края – справочные издания, каталоги особо охраняемых природных территорий, сборники редких видов животных и растений. Уникальной природной достопримечательностью Липецкого края является заповедник «Галичья гора». Это один из первых заповедников России, он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький заповедник в мире. Заповедник славится уникальностью своей флоры, более характерной для горных районов и таежных лесов, чем для лесостепей средней полосы. Ценным природным территориям Липецкой области посвящена книга В. С. Сарычева «Природное наследие Липецкой области: каталог особо охраняемых ландшафтов и объектов». В нее включены 152 очерка с описанием объектов природно-заповедного фонда нашего края.

Познакомившись с материалами выставки, вы совершите путешествие по заповедным уголкам земного шара. Например, книга Петера Гебеля «Природное наследие человечества. Ландшафты и сокровища природы под охраной ЮНЕСКО» знакомит с уникальными уголками природы, раскинувшимися на территории разных стран и континентов, в том числе и России. В книге М. Каттанео и Я. Трифони «Самые уникальные заповедники мира. Всемирное наследие ЮНЕСКО» вы легко отыщете среди заповедных особо охраняемых мест Земли интересующий вас природный объект. Весь спектр природных богатств Земли откроется вам в великолепных фотографиях, сделанных лучшими фотографами мира", - сообщили в областной юношеской библиотеке.



