Заповедник Липецкой области признан одним из самых примечательных

Сегодня заповедная система России отмечает свой юбилей - сто лет назад был создан первый заповедник. Специально к дате Всемирный фонд дикой природы выбрал 7 самых примечательных охраняемых природных территорий страны.

Ровно 100 лет назад, 11 января (по новому стилю) 1917 года, был создан первый в стране заповедник – Баргузинский. С тех пор в России было взято под охрану порядка 200 млн га или около 11% территории всей страны. При этом при поддержке Всемирного фонда дикой природы было создано порядка 52 млн га охраняемых территорий. По инициативе WWF России, начиная с 1997 года, 11 января отмечается как день создания заповедной системы, сообщает сайт Всемирного фонда дикой природы.Самой маленькой охраняемой природной территорией России является заповедник «Галичья гора» (Липецкая область). Его площадь составляет всего 2,3 кв. км, на которых произрастает более 650 видов растений. При этом многие из них не типичны для этих широт, и ученые до сих пор спорят, как они могли сюда попасть. Здесь представлена кавказская, алтайская и даже альпийская флора. Кроме того, в «Галичьей горе» невероятно большое разнообразие насекомых. Также здесь можно встретить черного коршуна, скопу, лисицу, енотовидную собаку, барсука, кабана и даже лося.Самой большой по площади ООПТ России является Большой Арктический заповедник (Красноярский край) – 42 000 кв. км. Тут находится самое «богатое» белыми медведями место материковой Евразии. По территории заповедника проходит один из важнейших миграционных путей этого вида. Также здесь сохранились популяции арктических не мигрирующих диких северных оленей, и встречаются редкие виды птиц: черная казарка, краснозобая казарка, орлан-белохвост, сапсан, малый лебедь.Национальный парк «Земля леопарда» (Приморский край) – единственное в России место, где обитают сразу два представителя подсемейства «большие кошки»: амурский тигр и дальневосточный леопард. Здесь можно встретить древние реликтовые растения, а также представителей тропической фауны. Из населяющих парк животных 40 видов относятся к редким и исчезающим. Помимо тигров и леопардов в этих местах встречаются: дальневосточный лесной кот, рысь, гималайский медведь, бурый медведь, кабарга, косуля, горал, дикий кабан, енотовидная собака, маньчжурский заяц и пр.Заповедник «Остров Врангеля» (Чукотка) называют главным родильным домом белых медведей. Каждый год здесь в берлоги залегает рекордное количество готовящихся дать потомство самок – от 300 до 500. Кроме того, на острове Врангеля расположено крупнейшее в мире лежбище тихоокеанского моржа. Здесь же находятся самые большие в Чукотском море птичьи базары, в том числе и единственная в Евразии крупная постоянная колония белого гуся. Это самый богатый с точки зрения биоразнообразия арктический остров.Первый в России заповедник – Баргузинский (Бурятия) создавался с целью сохранить соболя, которого охотники за пушниной довели до грани исчезновения. К моменту создания заповедника на его территории оставалось лишь 20-30 соболей. Сегодня же здесь обитает несколько тысяч особей всевозможного окраса. Также на территории ООПТ можно встретить бурого медведя, лося, кабаргу, зайца-беляка и других животных.На территории Печоро-Илычского заповедника (Коми) находится плато Маньпупунёр с 7 каменными изваяниями высотой с 15-этажный дом. Легенда гласит, что однажды великаны попытались украсть дочь вождя жившего здесь народа. Сын вождя отправился спасать сестру, и с помощью добрых духов превратил великанов в камни. Однако, по мнению ученых, дело обошлось без волшебства: 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов стояли высокие горы, которые разрушились под воздействием погодных явлений. Форма столбов до сих пор продолжает меняться, из-за чего существует миф, что столбы меняются местами. Обитателями этих мистических мест являются: лоси, медведи, волки, росомахи, кабаны, барсуки, северные олени, енотовидные собаки и др.Самая высокогорная ООПТ России – национальный парк «Приэльбрусье» (Кабардино-Балкарская республика), включающий самую высокую вершину страны – Эльбрус. Здесь есть водопады, озера, целебные минеральные источники, альпийские луга. Значительная часть территории занята лесами. На территории парка обитает огромное количество видов животных, в том числе: туры, серны, рыси, бурые медведи, волки, кабаны, сапсаны, кавказские тетерева, орланы-белохвосты и др. Режим национального парка позволяет использовать «Приэльбрусье» как центр горного туризма и горнолыжного спорта.