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НовостиОбщество

Год экологии стартует художественной выставкой

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1
11 января 2017 г., 13:28
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Год экологии стартует художественной выставкой

Андрей Шаталов презентует свои работы на выставке «В лабиринте мечты».

Год экологии в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина откроется 18 января в 18.30 выставкой работ фотохудожника Андрея Шаталова « В лабиринте мечты».

"Это уже не первое знакомство читателей и посетителей библиотеки с творчеством Андрея. Он верен своей любимой теме – посредством фотографии показать зрителю всю неповторимость и трогательную красоту природы нашего края. Глядя на работы мастера, порой удивляешься, неужели все эти древние камни, складки оврагов, пробуждающиеся под первыми лучами солнца робкие первоцветы можно увидеть, не выезжая куда-то в далекие дали? Еще как можно! Удивительное рядом с нами. Нужно только уметь разглядеть божественное начало в каждой веточке и травинке, в облаках и прозрачных водах ручья. Как это делает Андрей Шаталов, заставляя нас своим творчеством задуматься над беззащитностью и хрупкостью  всего живого на Земле", - сообщили в  Централизованной библиотечной системе Липецка.
Теги новости: год экологии
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