90-летие ДОСААФ России отметили военно-полевым выходом

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В окрестностях Ельца строили окопы и пересекали линию "фронта".

Как сообщил председатель комитета по делам молодежи Ельца Владимир Хабибудин, бойцы военно-патриотического клуба «Ельчане» провели военно-полевой выход проходил в окрестностях города Ельца.По словам инструктора клуба Ивана Сороковых, несмотря на мороз (-18) поставленные задачи выполнены. А их было немало: окопаться, организовать радиосвязь, сориентироваться на местности и обнаружить противника, зашифровать и передать радиограмму с координатами, пересечь условную линию «фронта», разминировать проход для техники и атаковать условного противника. Свой выход ельчане посвятили 90-летнему юбилею ДОСААФ России.