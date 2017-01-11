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НовостиОбщество

90-летие ДОСААФ России отметили военно-полевым выходом

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11 января 2017 г., 10:54
47
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90-летие ДОСААФ России отметили военно-полевым выходом
Фото https://m.vk.com/id124107294?z=photo124107294_456239331%2Fwall124107294_3423

В окрестностях Ельца строили окопы и пересекали линию "фронта".

Как сообщил председатель комитета по делам молодежи Ельца Владимир Хабибудин, бойцы военно-патриотического клуба «Ельчане» провели военно-полевой выход проходил в окрестностях города Ельца.

По словам инструктора клуба Ивана Сороковых, несмотря на мороз (-18) поставленные задачи выполнены. А их было немало: окопаться, организовать радиосвязь, сориентироваться на местности и обнаружить противника, зашифровать и передать радиограмму с координатами, пересечь условную линию «фронта», разминировать проход для техники и атаковать условного противника. Свой выход ельчане посвятили 90-летнему юбилею ДОСААФ России.
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