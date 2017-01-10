Доверенное лицо президента в Липецкой области против курения кальяна в кафе

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Но не поддерживает инициативу запрета на продажу сигарет в будущем, людям родившимся после 2014–2015 годов.

Бывший главный врач областной детской больницы в Липецкой области, доверенное лицо президента России Олег Колягин прокомментировал на сайте доверенных лиц инициативу Министерства здравоохранения России «запретить к использованию в организациях общественного питания изделий, которые используются для вдыхания продуктов горения, нагревания или испарения табака, а также вдыхания различных смесей (в том числе кальянов)».

- Я целиком и полностью поддерживаю идею запрета курения кальянов в кафе и ресторанах. По существующим правилам в общественных местах нельзя курить обычные сигареты. Логично, что этот же запрет должен коснуться и кальянов, все отличие при курении которых заключается в том, что при их курении человек вдыхает не горячий, а холодный дым, но от этого у них ничуть не меньше пагубное влияние на организм. Я уже не говорю о том, что никто толком не знает, что намешано в специальных табачных смесях, используемых в кальянах, – говорит Колягин.

Колягин также сказал, что в отношении других инициатив, касающихся, в частности, запрета на продажу табака лицам, родившимся после 2014–2015 годов, нужно исповедовать более гибкий и вдумчивый подход.

- Я считаю, что такими запретительными мерами мы существенных успехов не добьемся. Ведь запрещено торговать наркотиками, тем не менее, к сожалению, находятся люди, которые, несмотря на грозящее им за это наказание, занимаются этой противозаконной деятельностью. Понятно, что, если человек захочет курить, он сможет найти перекупщиков, – говорит Колягин. – Но это не значит, что с курением не нужно бороться вовсе. Здесь нужно действовать убеждением, различного рода антитабачными роликами, антитабачным просвещением в широком понимании. Наши медицинские работники должны быть обучены тому, что нужно говорить и как нужно говорить, чтобы их пациент добровольно и осознанно отказался от этой пагубной привычки. А топорные запреты попросту нарушают Конституцию России, где прописан принцип равенства всех перед всеми.