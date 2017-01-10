Искать:
10
Вторник, 10 января 2017 г.16:56
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Лишь 22% липецких сельских магазинов готовы торговать алкоголем в новых условиях

Рекомендую
0
10 января 2017 г., 15:47
5
429
Изменить шрифт
Лишь 22% липецких сельских магазинов готовы торговать алкоголем в новых условиях

Нововведение вступит в силу с июле.

Управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведен анализ работы в ЕГАИС лицензиатов в сельских поселениях. В тестовом режиме на 10 января кассы подключили только 22%, что превышает показатель 25 ноября 2016 года на 1%. Это в среднем по области: так, в Елецком районе готовность составляет 55%, а в Хлевннском - всего 6%.

Напоминаем,обязанность фиксировать продажу алкоголя в сельских поселениях наступает с 1 июля 2017 года. С указанной даты в случае нарушения предусмотрена административная ответственность по ст. 14.19 КоАП РФ в виде штрафа на должностных лиц от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. Лицензиатам помимо штрафа грозит аннулирование лицензии в судебном порядке.
Теги новости: Алкоголь, спиртное
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

В Липецке открылась "горячая линия" по фанфурикам
В Липецке открылась "горячая линия" по фанфурикам
28.12.2016 13:22:34
13
1412
В праздники от липчан ждут жалобы на цены, алкоголь и качество продуктов
В праздники от липчан ждут жалобы на цены, алкоголь и качество продуктов
30.12.2016 16:23:32
13
1646
Липчане возмущены ростом цен на алкоголь
Липчане возмущены ростом цен на алкоголь
02.01.2017 14:12:43
64
5651
В Липецке забраковали энергетик и "незамерзайку"
В Липецке забраковали энергетик и "незамерзайку"
03.01.2017 22:31:34
20
3204
За праздники алкоголем отравились 5 липчан
За праздники алкоголем отравились 5 липчан
09.01.2017 09:50:53
5
1149
Ваши комментарии
Добавить комментарий
коля
10 января 2017 г., 16:47
И ничего страшного, самогон ишь лучше водки. так как натуральный продукт
ттт
10 января 2017 г., 16:23
я прям ощущаю как начинаю меньше любить Путина, уже скатился до простого обожания.
ттт
10 января 2017 г., 16:20
верните "боярышник"!!!
Все комментарии (5)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро