Лишь 22% липецких сельских магазинов готовы торговать алкоголем в новых условиях

Нововведение вступит в силу с июле.

Управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведен анализ работы в ЕГАИС лицензиатов в сельских поселениях. В тестовом режиме на 10 января кассы подключили только 22%, что превышает показатель 25 ноября 2016 года на 1%. Это в среднем по области: так, в Елецком районе готовность составляет 55%, а в Хлевннском - всего 6%.Напоминаем,обязанность фиксировать продажу алкоголя в сельских поселениях наступает с 1 июля 2017 года. С указанной даты в случае нарушения предусмотрена административная ответственность по ст. 14.19 КоАП РФ в виде штрафа на должностных лиц от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. Лицензиатам помимо штрафа грозит аннулирование лицензии в судебном порядке.