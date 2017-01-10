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НовостиОбщество

В Елецком районе снижается рождаемость

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0
10 января 2017 г., 15:32
2
184
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В Елецком районе снижается рождаемость

Смертность тоже падает

Отдел ЗАГС Елецкого района подвел итоги за 2016 год . Так, в прошлом году в районе родилось 279 детей, что на 65 меньше, чем годом ранее, из них – 154 мальчика и 125 девочек. Самыми популярными именами в ушедшем году у мальчиков стали Егор, Иван, Кирилл, а у девочек лидировали София, Ксения, Виктория. Были и редкие имена: Игнат, Спартак, Мирон, Ефим, Тимур, Русалина, Княгиня, Марьяна, Серафима, Прасковья, Есения. В течение 2016 года в районе оформлено 471 актовая запись о смерти, что на 47 меньше, чем в 2015 году. Из общего количества умерших: 246 - мужчин и 225 – женщин. Средний возраст умерших по району составил 70 лет. У женщин он остался на прежнем уровне - 77 лет, у мужчин - 63 года.
Теги новости: рождаемость, смертность,
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А
10 января 2017 г., 16:30
Народ уезжает с периферии - уменьшается общая численность населения, вследствие чего снижается и рождаемость, и смертность.
Гость
10 января 2017 г., 15:46
Где хорошо там не когда не будет падать Рождаемость.
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