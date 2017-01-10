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НовостиОбщество

В Усманском районе появилась новая достопримечательность для туристов

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0
10 января 2017 г., 15:27
4
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В Усманском районе появилась новая достопримечательность для туристов
Фото http://www.admlip.ru

А скоро возникнет и еще одна.

У любителей краеведений, русской архитектуры и природы появился дополнительный повод съездить в Усманский район.

Как сообщили в администрации Липецкой области, в селе Никольское построена маленькая деревянная часовня, а в нескольких метрах были высажены каштаны и ивы.

- Самое главное не красота этого сельского уголка, а его смысл. Часовня установлена в память о далеких предках, защитниках Демшинского городка, располагавшегося на этот месте в XVII веке, - считают в пресс-службе.

Городок был частью Белгородской засечной черты, закрывавшей южные границы Руси от набегов кочевников и татар, пишет «Липецкая газета». В 2014 году при ремонте здешнего моста случайно был обнаружен интересный срез почвы. Им заинтересовались археологи во главе с уроженцем села Александром Голотвиным. Они обнаружили остатки оборонительных сооружений и жилых помещений, предметы быта и орудия труда.

Место археологических исследований, обозначенное башней-часовней, местная администрация решила включить в туристическую тропу поселения. В районе есть своя туристическая тропа, проходящая по историческому Татарскому валу. В скором времени в селе появится еще музей Дурмановых. Разместится он в родовом доме известных земляков, наиболее яркими из которых являются один из первых просветителей села Дмитрий Егорович (1870-1927) и его внук, заслуженный конструктор РФ Александр Сергеевич (1936). В планах также обустройство набережной и выхода к реке прямо от археологического среза, а также подготовка путеводителя по туристическому маршруту.

Теги новости: Культура, туризм, история.
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Бах
10 января 2017 г., 16:08
Какая может быть история у города,которому 300 лет.В основном одни новоделы.Показать совершенно нечего.Какой идиот сюда поедет.
у
10 января 2017 г., 15:53
паши гребеняка во дворе такая стояла
м
10 января 2017 г., 15:45
решил не ездить в Италию смотреть дворцы и картины художников Возрождения, а поеду смотреть эту будку из вагонки 1x1 метр
Все комментарии (4)
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