В Усманском районе появилась новая достопримечательность для туристов

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А скоро возникнет и еще одна.

У любителей краеведений, русской архитектуры и природы появился дополнительный повод съездить в Усманский район.

Как сообщили в администрации Липецкой области, в селе Никольское построена маленькая деревянная часовня, а в нескольких метрах были высажены каштаны и ивы.

- Самое главное не красота этого сельского уголка, а его смысл. Часовня установлена в память о далеких предках, защитниках Демшинского городка, располагавшегося на этот месте в XVII веке, - считают в пресс-службе.

Городок был частью Белгородской засечной черты, закрывавшей южные границы Руси от набегов кочевников и татар, пишет «Липецкая газета». В 2014 году при ремонте здешнего моста случайно был обнаружен интересный срез почвы. Им заинтересовались археологи во главе с уроженцем села Александром Голотвиным. Они обнаружили остатки оборонительных сооружений и жилых помещений, предметы быта и орудия труда.

Место археологических исследований, обозначенное башней-часовней, местная администрация решила включить в туристическую тропу поселения. В районе есть своя туристическая тропа, проходящая по историческому Татарскому валу. В скором времени в селе появится еще музей Дурмановых. Разместится он в родовом доме известных земляков, наиболее яркими из которых являются один из первых просветителей села Дмитрий Егорович (1870-1927) и его внук, заслуженный конструктор РФ Александр Сергеевич (1936). В планах также обустройство набережной и выхода к реке прямо от археологического среза, а также подготовка путеводителя по туристическому маршруту.