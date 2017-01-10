Липчане пожаловались на судей 228 раз

16 судей покинули за год свой пост.

Как сообщает Квалификационная комиссия судей Липецкой области, ведомство в 2016 году рассмотрело 228 жалоб на местных слуг Фемиды. 72,8% или 166 челобитных на судей и руководителей судов были возвращены авторам обращений. В возвращенных жалобах в основном выражалось несогласие граждан с судебными актами по процессуальным основаниям, не входящим в компетенцию ККС.Вместе с этим в 62 случаях авторы жалоб указывали на на грубое или систематическое нарушение судьями процессуальных и иных правовых норм, на волокиту, на неэтичное поведение (грубость) судьи в отношении участников процесса и иных граждан. По результатам проведенных проверок 4 жалобы признаны обоснованными, в отношении судей приняты дисциплинарные меры. Судья Левобережного районного суда Татьяна Плугина получила предупреждение, мировой судья СУ №18 Советского района Наталья Наумова, судья Усманского райсуда Оксана Кузьменко и заместитель председателя Чаплыгинского райсуда Сергей Черников — замечания.В течение прошлого года было рассмотрено 55 заявлений претендентов на должности судьи. Рекомендованы 39 кандидатов, из них в суды районные, городские и областной суды - 15, в арбитражный суд - 3, в мировые судьи - 21. Рассмотрены 93 представления о квалификационной аттестации судей.Решениями ККС прекращены полномочия 16 судей в связи с уходом в отставку по их заявлению, в том числе 3 судей областного суда, 10 судей районных судов, 2 мировых судей, 3 судей арбитражного суда.