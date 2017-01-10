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НовостиОбщество

Полторы сотни животных передано семьям Елецкого района

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0
10 января 2017 г., 14:55
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Полторы сотни животных передано семьям Елецкого района
Фото:krai-rodnoi.ru

В районе действует акция «Россия санкций не боится»

Акция проводится в Елецком районе два года. Ее суть в том, чтобы семьи на селе частично сами смогли решать свою «продовольственную программу». Для этого власти района, предприниматели, органы соцзащиты, безвозмездно передают в такие семьи домашних животных. Из желающих получить козу, бычка, или кроликов составлен реестр.

Как сообщает газета «В краю родном», за время действия акции, в семьи было передано 148 животных — это 19 телочек, 3 бычка, поросята, кролики, овцы и домашняя птица.

По правилам акции, те, кто принял такие подарки, затем сами делятся приплодом с другими.

Теги новости: животноводство
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а
10 января 2017 г., 15:09
хоть один глава взял себе козу, мошенники и лицемеры
Все комментарии (1)
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