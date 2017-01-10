В деревнях и селах не нашли поддельный алкоголь

Были проверены 8 магазинов.

Накануне специалистами управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведено информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка алкогольной продукции в предприятиях торговли и общественного питания Елецкого и Становлянского районов Липецкой области.Были проверены 8 магазинов в деревне Казинка, селах Паниковец, Воронец, Малая Боевка, ж/д станции Хитрово, селе Каменское, деревне Ивановка Елецкого района и деревне Кличено Становлянскогл района.На момент исследования фактов оборота алкогольной продукции, содержащей признаки подделки федеральной специальной и акцизной марок не установлено, алкогольной продукции содержащей посторонние примеси, включения, осадок – не обнаружено.